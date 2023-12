Devastador: Dan a conocer las implicancias para el planeta por calentamiento global con 2º C.

Calentamiento global: Acuerdo de París

El Acuerdo de París, suscrito el 12 de diciembre del 2015, fue un documento legal que estableció un marco para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los causantes del calentamiento global y por ende el cambio climático. El objetivo final fue establecer compromisos para que el promedio de la temperatura mundial no se incremente más de 2 grados, e idealmente no más de 1.5 grados.

El Acuerdo de París sobre el cambio climático fue firmado en el 2015 por 195 países en la COP 21. Los festejos se vieron afectados por el retiro de los Estados Unidos del Acuerdo durante el gobierno de Trump, pero luego con el presidente Biden el país fue reincorporado al Acuerdo en el año 2021.

El Acuerdo de París, era destacado por ser una “herramienta clave para poder cumplir con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Más allá de regular las emisiones, el Acuerdo está estrechamente relacionado con la seguridad alimentaria, el desarrollo equitativo y la importancia de proteger todos los ecosistemas”, destacaban.

El fracaso del Acuerdo de París y los 2º C de noviembre 2023

El 17 de noviembre el planeta vivió el momento con mayor temperatura global jamás registrada, si la comparamos con la temperatura media entre los años 1850 y 1900, cuando todavía no se hacía uso extensivo de combustibles fósiles. El termómetro mostró que el planeta estuvo 2.07°C por encima del promedio preindustrial.

El sábado 18, la anomalía se sostuvo por encima en 2.06°C. Al mismo tiempo, esa fecha también se registró un nuevo máximo en las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono (CO2), generando alarma.

Consecuencias del aumento de las temperaturas

La pregunta es ¿qué pasa si los países no cumplen?. Para diversas fuentes científicas, si el calentamiento global alcanzara el techo de 1,5 °C y/o el de 2 °C, las diferencias son davstadoras para la vida del planeta.

El portal, SOSTENIBILIDAD PARA TODOS, elaboró un importante material informativo y didáctico, teniendo como fuentes: World Resources Institute, Carbon Brief, WWF, The New Climate Economy

A continuación, los materiales de Sostenibilidad para todos:

La diferencia entre medio grado: la vida

«Nuestro mundo ya ha sido testigo en el último siglo de una vertiginosa subida de su temperatura: 1 °C desde la época preindustrial hasta nuestros días. Si este aumento progresivo alcanza los 2 °C, las consecuencias se repartirían como una bomba de racimo en múltiples direcciones. Nunca medio grado ha sido tan importante».

Algunas consideraciones de Sostenibilidad para todos y Acciona:

Asistiríamos, por ejemplo, a un alarmante aumento del nivel del mar, lo que expondría a 69 millones de personas a catástrofes como inundaciones en las zonas de costa. La pérdida de biodiversidad que padeceríamos con el aumento a 1,5 °C sería catastrófica, pero si el ascenso es a 2 °C, el problema sería completamente irreversible por la desaparición de especies de plantas, animales, insectos, e incluso la muerte de casi la totalidad de los arrecifes de coral.

Muchos de los ecosistemas de nuestro planeta están en riesgo de transformaciones radicales que acabarían con su bioma natural. Con un aumento de la temperatura del planeta de 2 °C, el 13 % de la superficie terrestre sufriría estos cambios, por ejemplo, de tundra a bosque, lo que supondría desajustes irreversibles en su flora y su fauna. Si el aumento es de 1,5 °C, este riesgo se reduce al 4 % del área terrestre.

Además, a mayor temperatura, mayor impacto en el permafrost del Ártico, que se descongelaría entre un 35 % y un 47 % con una subida de 2 °C, reduciéndose al 21 % en caso de que el aumento de la temperatura del planeta que padezcamos sea de 1,5 °C.

Que se exceda la temperatura con una variación de más menos medio grado no tendrá el mismo impacto en todas las áreas ni entornos del planeta, y en algunas ocasiones, consecuencias del calentamiento global como la desaparición de especies serán factores irrecuperables ante los que ya no habrá posibilidad de reaccionar.

