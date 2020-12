Día decisivo: Senado argentino debate sobre el aborto legal con bloques divididos

"Tengo derecho a no ser madre. Tengo derecho a serlo. Tengo derecho a equivocarme. Tengo derecho de oponerme al azar. No soy un recipiente obligado a dar vida. No soy un útero. Soy."

Fragmento de "Fuego Verde" de @EscritorasArg