Diálogos entre Gabriel e Irina la noche previa al cambio de mando: La humorada que marcó tendencia en Twitter

– Irina – ¿Qué? – ¿y si no voy? Mira aquí la humorada que fue tendencia.

Dicen que la imaginación no tiene límites y todo partió con un breve twett :

—Irina

—Qué

—¿Estái durmiendo?

A continuación, te compartimos parte de esos “diálogos imaginarios” de la noche previa al cambio de mando en la intimidad de Gabriel e Irina.

– Irina

– Queeee

– Nos están agarrando pal webeo en Twitter

– Irina

– Queeee

– Nos están agarrando pal webeo en Twitter — eNe A De I A (@La_eNe_A_De_I_A) March 11, 2022

—Irina

—Qué

—¿Y si no voy?

—Irina

—Qué

—¿Y si no voy? — Damián Munizaga Pequeño (@damian_munizaga) March 11, 2022

-Irina

-DUÉRMETE!!

– Sabes dónde deje mis zapatos cafés regalones?

– No sé, no los he visto 👀🤭

– Sabes donde deje mis zapatos cafes regalones?

– No se, no los he visto 👀🤭 — Diego Follia (@diefol) March 11, 2022

– Irina

– Que Que queeeeeeeeé!!!

– no nada, no te preocupí

– Irina

– Que Que queeeeeeeeé!!!

– no nada, no te preocupí — Éowyn 🌳Dama de Rohan (@Eowyn_Robertson) March 11, 2022

—Irina

—Qué

—¿Estái durmiendo?

– Irina

– ¿ Qué?

– no encuentro el Pokemón