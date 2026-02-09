Dindi Jane en CiNeRd: autoficción, pop noventero y un humor feroz

La actriz y cantautora chilena Dindi Jane fue la invitada principal del más reciente episodio de CiNeRd, el programa de cultura pop y cine de Canal Ciudadano. En una conversación extensa y honesta, la artista abordó el proceso creativo detrás de Debut y Despedida, su primer disco convertido en obra escénica, una propuesta que cruza música, teatro, comedia y autoficción con una voz propia, feroz y profundamente contemporánea.

Presentado recientemente en el marco de Santiago Off en el GAM, Debut y Despedida sorprendió por su solidez artística y su potencia escénica. “Estoy muy feliz de que se acabó, pero muy feliz de que salió bien”, confesó Dindi Jane, reconociendo también una estrategia emocional aprendida a pulso: esperar siempre lo peor para dejarse sorprender por lo mejor.

La obra —unipersonal, aunque acompañada por una banda en escena— funciona como una extensión narrativa del disco homónimo disponible en plataformas digitales. Lejos de la etiqueta de “música urbana” con la que fue asociada en sus inicios, Dindi Jane explica que nunca se propuso hacer trap. “Yo nunca dije ‘voy a hacer trap’. Quería hacer música. Pop, fusión, algo urbano quizá, pero música”, aclara. Sin embargo, esa clasificación temprana terminó operando como un sesgo que la empujó a redefinir su proyecto artístico.

El resultado es un disco y un espectáculo marcadamente noventero en espíritu, melódico y confesional, con arreglos que dialogan con el pop clásico sin perder contemporaneidad. “Es donde está mi obsesión musical”, reconoce, reivindicando una estética que prioriza la letra, la melodía y la interpretación por sobre el virtuosismo instrumental. “Yo no me considero música, me considero cantautora. Mi fuerte es escribir”.

Uno de los aspectos más comentados del montaje es el monólogo que articula las canciones: textos mordaces, explícitos y brutalmente honestos, que dialogan con el stand-up comedy sin perder espesor dramático. Dindi Jane confirma que todo fue escrito por ella y trabajado actoralmente para evitar el distanciamiento teatral: “Quería algo más directo, más stand-up”.

La clave, dice, fue establecer una regla ética clara: exponerse solo a sí misma. “No quería hacer un relato victimizante. Me pongo de igual a igual. Si tiro mierda, también me la tiro a mí”. Relaciones tóxicas, infidelidades, frustraciones personales y sexuales aparecen filtradas por el humor, generando identificación antes que juicio. “Cuando somos súper honestos con lo que nos pasa, ahí se genera la real identificación”.

La escritura fue afinada en talleres con Camila Gutiérrez (Joven y Alocada), experiencia que le permitió ordenar una narrativa que terminó revelando algo evidente: las canciones y los textos hablaban de lo mismo. “Ahí caché que tenía una forma de juntar canción con historia”

Aunque no se trata de una obra explícitamente política, Debut y Despedida incorpora imágenes del estallido social como telón de fondo simbólico. Para Dindi Jane, se trata de un contexto de fracaso y derrumbe de expectativas que dialoga con el viaje íntimo del personaje. “Es como abrazar el propio fracaso, morder el polvo un poco”.

El trabajo audiovisual —a cargo de la visualista Poli Mujica— refuerza esta lectura, integrando material político en una puesta en escena cuidada y colectiva. “Es un show hecho por un grupo de artistas muy bacanes”, subraya.

Durante la conversación, Dindi Jane también repasó su trayectoria como actriz en cine y televisión, su gusto por la comedia y la dramedia, y su interés por formatos donde el intérprete también escribe y lidera creativamente el proyecto. “Mi aspiración es ser como la Fleabag chilena”, dijo sin rodeos.

Esa ambición ya empezó a tomar forma con el reconocimiento recibido en los Premios Pulsar, donde fue premiada como mejor codirectora de videoclip por Esta canción es de arrepentimiento, un plano secuencia inspirado en Birdman que reafirma su interés por lo audiovisual y la narración integrada.

“Para mí, la comedia es la mejor manera de decir cosas incómodas sin que sea latero”, concluye. Y Debut y Despedida parece confirmar esa tesis: una obra donde el humor, la música y la exposición personal se combinan para convertir el fracaso en espectáculo y la vulnerabilidad en potencia creativa.