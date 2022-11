Diputada Camila Musante y olores que afectan a Isla de Maipo: «nadie merece vivir en condiciones insalubres»

La diputada independiente, Camila Musante, se refirió a la complicada situación que afecta a Isla de Maipo, zona que se ha visto aquejada por malos olores y que dañan la salud pública y mental de los habitantes de la zona.

Invasión de moscas

“Hay varias localidades de Isla de Maipo que viven esto día a día. Las moscas invaden sus hogares, no se pueden abrir las ventanas, no pueden muchas veces cocinar o no pueden dormir tranquilos. He tenido la oportunidad de conocer la realidad de estas dos localidades (Villita Arriba y La Islita) y es una situación insufrible, no se la deseo a nadie”, expresó en diálogo con Radio Usach.

Segundos después, la parlamentaria e integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja se refirió a cómo afecta esta problemática a los habitantes de dicha comuna. “Implica a la salud mental, porque son personas que no pueden vivir tranquilas, pensando constantemente en que están siendo asediadas por las plagas de moscas, y que tienen que tomar todos los resguardos que no son suficientes, porque esto es producto de una actividad que escapa a las medidas individuales que pueden tomar los vecinos”, dijo.

Malos olores

Recordar que la congresista ofició a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), en el cual dejó en constancia los malos olores por la actividad chanchera que hay en un sector de la comuna de la Región Metropolitana.

No obstante, Musante admitió que “también hay una falta de voluntad política por parte de las autoridades locales, que son las primeras que tienen que defender y resguardar los derechos de la comunidad. Las municipalidades pueden interponer una acción por daño ambiente, cosa que no ha hecho la municipalidad de Isla de Maipo, o interponer un recurso de protección, cosa que tampoco han hecho”, dijo.

Residuos y alcantarillado

Asimismo, detalló la falta de alcantarillado en Isla de Maipo. “Los recursos están, pero se encontraban con las manos atadas. No hay suficiente respuesta, porque se gastan recursos en otras materias que la instalación de una red de alcantarillado en una comuna que ha crecido muchísimo y eso aumentará en los próximos cinco años”, subrayó.

Recurso de protección

Por último, la diputada aseguró que “lo que viene ahora es esperar la respuesta la autoridad de la SMA para las medidas que pueden aplicar, pero vamos a avanzar con un recurso de protección, vamos a empujar aquello y esperamos que nos vaya bien en la corte. Estamos avanzando en un juicio contra el relleno sanitario Santa Marta, que ha incumplido las normas y ha afectado la calidad de vida de vecinos y vecinas”.

