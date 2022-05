Diputada Cariola al presidente del Servel por filtración: «¿No ha pensado poner su cargo a disposición después de estos graves hechos?»  

El presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, asistió durante este martes a una audiencia en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, para dar cuenta sobre la filtración de datos de 15 millones de personas registradas en el padrón electoral de las elecciones municipales de 2021.

Al finalizar la sesión, la diputada Karol Cariola (PC) se refirió a lo expuesto en la instancia: “Han pasado 13 días desde que ocurrieron estos hechos y, lamentablemente, hasta ahora que no sepan cuántas descargas hubo ni tampoco se haya hecho un esfuerzo por identificar dónde están estos datos me parece que efectivamente da cuenta de que no hay un cumplimiento del deber de institución pública”.

“Por más autónoma que sea, es la que tiene la responsabilidad de resguardar procesos democráticos, y creo que eso tiene que ser resguardado como corresponde”, agregó.

Finalmente, Cariola indicó que “no hemos quedado conformes con la información que nos ha entregado el director y el presidente del Servel. Yo personalmente creo que el presidente del Servel debió haber puesto su cargo a disposición. Se lo preguntamos directamente, y ni siquiera lo había considerado. (…) Le hacemos un llamado a que lo considerara”.