Diputada Lorena Fries: “Presidente Kast, le exijo que cumpla con los tratados y estándares internacionales de derechos humanos”

“Lo que está en riesgo es la democracia»: Diputada Lorena Fries arremete contra anuncio de Kast y defiende estándares internacionales

A través de una entrevista concedida al programa CNN Prime, la jefa de bancada del Frente Amplio, diputada Lorena Fries, manifestó su profunda preocupación por los recientes anuncios del gobierno en materia de derechos humanos. Esto, luego de que el Presidente José Antonio Kast señalara la posibilidad de evaluar indultos a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social.

En la instancia, Fries expresó estar «preocupada» por la «seguidilla de anuncios que empiezan a perfilar una falta de adhesión de este gobierno en torno a la garantía y vigencia de los derechos humanos». La parlamentaria subrayó que el estallido social constituyó una grave violación a los derechos humanos, agregando que «todavía tenemos deudas respecto del estallido social si uno ve las condenas que han habido». Finalmente, enfatizó que un eventual indulto «hace al país pasarse por encima de la justicia, porque un indulto es, finalmente, un perdón» .

Fries vincula anuncio con proyecto sobre Punta Peuco y advierte sobre el riesgo para la democracia

En línea con sus declaraciones televisivas, la diputada utilizó sus redes sociales para profundizar en su postura y elevar el tono de su exigencia hacia el Mandatario. En una publicación que incluyó un video, Fries estableció una conexión directa entre el anuncio de indultos y el proyecto para conmutar penas que beneficiaría a reos de Punta Peuco, iniciativa que había sido criticada días antes por vulnerar el Estatuto de Roma .

«Los estándares internacionales son claros: los crímenes que atentan contra los DD.HH. no se amnistían ni se indultan. Chile tiene la obligación de cumplirlos», sentenció la parlamentaria. En un mensaje directo al jefe de Estado, cerró su intervención señalando que la relativización de estas violaciones pone en jaque el sistema democrático en su conjunto: «Porque cuando se relativizan las violaciones a los derechos humanos, lo que está en riesgo es la democracia».

“Presidente Kast, le exijo que cumpla con los tratados y estándares internacionales de derechos humanos”, señaló la parlamentaria.