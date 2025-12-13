Diputada Placencia: “Cuando Kast habla de un shock económico, no es él quien va a pagar el costo”

“Los recortes nunca los pagan los de arriba”: Diputada Alejandra Placencia ante anuncio de “shock económico” de Kast en víspera de Segunda Vuelta

La diputada Alejandra Placencia ha publicado un video en sus redes sociales donde realiza una crítica frontal a la propuesta de “shock económico” del candidato presidencial José Antonio Kast.

En la pieza audiovisual, la parlamentaria afirma que el costo de tales medidas “nunca lo pagan los de arriba”, sino que recae sobre las familias trabajadoras que “hacen malabares para llegar a fin de mes” y sostienen los hogares.

En contraste, Placencia destaca el compromiso de la candidata Jeannette Jara, de quien señala que sí conoce esa realidad y propone “medidas concretas para aliviar el bolsillo”.

Cabe recordar que el candidato de ultraderecha afirmó en Temuco, durante su cierre de campaña, que un eventual gobierno suyo aplicará un “shock económico” inicial y adelantó que su plan contempla recortar en torno a US$6.000 millones del gasto fiscal, ajustes que, según señaló, permitirían “estabilizar la economía”.

Con un llamado a la reflexión ciudadana, la diputada PC concluye enfatizando que las elecciones de este domingo representan una decisión crucial entre “avanzar o retroceder”.

