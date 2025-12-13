Diputada Placencia: “Cuando Kast habla de un shock económico, no es él quien va a pagar el costo”

Diputada Alejandra Placencia difundió un video criticando el denominado “shock económico” que aseveró Kast en caso de ser electo, advirtiendo que su costo lo pagarían las familias trabajadoras. Elogió las propuestas de Jeannette Jara para aliviar la economía popular e hizo un llamado a elegir entre “avanzar o retroceder” este domingo.

Autor: Seguel Alfredo
La diputada Alejandra Placencia ha publicado un video en sus redes sociales donde realiza una crítica frontal a la propuesta de “shock económico” del candidato presidencial José Antonio Kast.

En la pieza audiovisual, la parlamentaria afirma que el costo de tales medidas “nunca lo pagan los de arriba”, sino que recae sobre las familias trabajadoras que “hacen malabares para llegar a fin de mes” y sostienen los hogares.

En contraste, Placencia destaca el compromiso de la candidata Jeannette Jara, de quien señala que sí conoce esa realidad y propone “medidas concretas para aliviar el bolsillo”.

Cabe recordar que el candidato de ultraderecha afirmó  en Temuco, durante su cierre de campaña, que un eventual gobierno suyo  aplicará un “shock económico” inicial y adelantó que su plan contempla recortar en torno a US$6.000 millones del gasto fiscal, ajustes que, según señaló, permitirían “estabilizar la economía”.

Con un llamado a la reflexión ciudadana, la diputada PC concluye enfatizando que las elecciones de este domingo representan una decisión crucial entre “avanzar o retroceder”.

Ver video de la diputada

