Diputada Veloso denuncia millonaria red de corrupción en municipios del Maule Sur y pide intervención del CDE
Diputada Consuelo Veloso acusa presunta red de corrupción en comunas de Maule Sur y oficia al Consejo de Defensa del Estado y Contraloría

La diputada Consuelo Veloso ha formulado una denuncia pública, acusando la existencia de una presunta red de corrupción que involucraría a municipios de la zona del Maule Sur. En sus declaraciones, señaló que los alcaldes de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, y de Linares, Mario Meza, junto al exalcalde de Longaví, Cristián Menchaca, están vinculados al denominado «Caso Facturas».

La investigación fiscal revelaría que estas administraciones municipales admitieron facturas millonarias por servicios no realizados o irregulares, las cuales ahora constituyen deudas con empresas de factoring. Según los montos reportados por la parlamentaria, en Linares se superarían los $1.200 millones en facturas falsas; en la exadministración de Longaví, más de $900 millones; y en Colbún, sobre los $114 millones, monto que habría pagado el alcalde Muñoz para obtener su libertad.

La congresista enfatizó el impacto directo de estos hechos en la ciudadanía, señalando que «servicios y obras sociales —canceladas por el factoring— no llegaron a las personas». Asimismo, sostuvo que esto demuestra una falta de control en el uso de los recursos públicos o, en su defecto, una colusión para desfalcar a las comunas.

Ante la gravedad de los hechos y al observar un patrón recurrente, la diputada Veloso informó que ha oficiado formalmente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Contraloría General de la República, para que investiguen a fondo una posible red de corrupción coordinada. «¡No permitiremos que nuestro hogar, nuestra zona, sea el botín de nadie!», concluyó.

