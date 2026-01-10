Diputada Veloso denuncia millonaria red de corrupción en municipios del Maule Sur y pide intervención del CDE

Diputada Consuelo Veloso acusa presunta red de corrupción en comunas de Maule Sur y oficia al Consejo de Defensa del Estado y Contraloría

La diputada Consuelo Veloso ha formulado una denuncia pública, acusando la existencia de una presunta red de corrupción que involucraría a municipios de la zona del Maule Sur. En sus declaraciones, señaló que los alcaldes de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, y de Linares, Mario Meza, junto al exalcalde de Longaví, Cristián Menchaca, están vinculados al denominado «Caso Facturas».

La investigación fiscal revelaría que estas administraciones municipales admitieron facturas millonarias por servicios no realizados o irregulares, las cuales ahora constituyen deudas con empresas de factoring. Según los montos reportados por la parlamentaria, en Linares se superarían los $1.200 millones en facturas falsas; en la exadministración de Longaví, más de $900 millones; y en Colbún, sobre los $114 millones, monto que habría pagado el alcalde Muñoz para obtener su libertad.

La congresista enfatizó el impacto directo de estos hechos en la ciudadanía, señalando que «servicios y obras sociales —canceladas por el factoring— no llegaron a las personas». Asimismo, sostuvo que esto demuestra una falta de control en el uso de los recursos públicos o, en su defecto, una colusión para desfalcar a las comunas.

Ante la gravedad de los hechos y al observar un patrón recurrente, la diputada Veloso informó que ha oficiado formalmente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Contraloría General de la República, para que investiguen a fondo una posible red de corrupción coordinada. «¡No permitiremos que nuestro hogar, nuestra zona, sea el botín de nadie!», concluyó.





Para más detalles, puede ver la declaración completa en video de la diputada Veloso en sus redes sociales oficiales. A continuación en Instagram: