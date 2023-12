Diputado Andrés Giordano critica reportaje de The Clinic: «Comercio informal se toma calles de Lo Barnechea»

Una lluvia de comentarios y críticas levantó un reportaje publicado por The Clinic, acerca de jóvenes de comunas de las zonas más acomodadas de Santiago, como Las Condes y Lo Barnechea, que practican el comercio ilegal callejero de cerezas,.

De acuerdo con el artículo, son en estos lugares donde los «jóvenes estudiantes optan por instalarse con sus autos y comercializar esta fruta durante noviembre y diciembre con el fin de generar un ingreso extra para las vacaciones”.

Una de las entrevistadas de 22 años, relató que sus mejores «spots» de venta son la calle San Francisco de Asís cerca de Cantagallo y Antonio Valech con Camino El Alba.

Compra la caja de 5 kilos de cerezas a su proveedor en $6.500 y las vende en$13.000.

Otro de los vendedores declaró al citado medio que ha llegado a ganar $300 mil una semana, por lo que un millón es una meta cercana a la hora de proyectar ganancias.

En sus testimonios, los jóvenes admiten que los funcionarios municipales, a quienes llaman “seguritos”., les permiten realizar esta práctica de comercio ilegal callejero, sin ningún tipo de perisología o patente.

“El año pasado yo no tuve ningún problema. Se me acercó un segurito, me preguntó si estaba haciendo esto para pagar mis estudios, avisó por radio y nunca nadie más me molestó”, reveló uno de los entrevistados en el reportaje.

Desde la Municipalidad de Lo Barnechea aseguraron que han cursado infracciones y que “sugerimos a las personas que eviten adquirir sus productos en el comercio irregular y que se dirijan a los comercios establecidos”.

El reportaje generó indignación y críticas en la ciudadanía , ya que deja al descubierto cómo la justicia se aplica de diferente manera a quienes practican el comercio ambulante de frutas, dependiendo la comuna.

«Cuicos descubren el comercio informal», Más encima no pagas impuestos, igual que el papá, viva la libertad, perro”, “Las Condes: Furor de las cerezas. Maipú: Comercio ambulante de frutas sin autorización sanitaria ni pago de impuestos», son parte de los comentarios que se pueden leer en la red «X», anteriormente conocida como Twitter.

Entre los que expresaron su descontento a través de las redes sociales, se encuentra el diputado Andrés Giordano (Ind).

«Comercio ilegal se toma las calles de Lo Barnechea y Las Condes” sería el titular si los protagonistas lo hicieran por necesidad, planteó.

“Comercio ilegal se toma las calles de Lo Barnechea y Las Condes” sería el titular si los protagonistas lo hicieran por necesidad.



«¿Qué tan clasista es un país para que, en cambio, este sea el titular y tengas espacio en un reportaje mientras juntas plata para las vacaciones?», preguntó el parlamentario.

