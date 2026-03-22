Diputado Gustavo Gatica ingresó 25 oficios a ministerios del gobierno de Kast: solicita aclarar si recortes del 3 % afectarán políticas sociales

Diputado Gustavo Gatica presentó 25 oficios a ministerios de Kast y solicita aclarar impacto de recortes del 3% en políticas sociales

El diputado Gustavo Gatica ingresó este miércoles 25 oficios de fiscalización dirigidos a cada uno de los ministerios del gobierno de José Antonio Kast. Su exigencia es clara: que el Ejecutivo diga sin rodeos si la aplicación del 3% afectará políticas sociales esenciales para la vida de las personas.

“La ciudadanía tiene derecho a saber si se verán afectadas la salud pública, los apoyos sociales y los programas que llegan directamente a las familias. No puede haber medidas de fondo sin explicar sus consecuencias reales”, señaló el parlamentario.

“Fiscalizar es defender a las personas y en eso no voy a retroceder”, agregó Gatica.

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