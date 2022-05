Dirigenta sindical de Supermercados Jumbo denuncia vulneraciones de derechos, acoso y malos tratos en contra de trabajadores

La dirigente sindical Vilma Álvarez Parada – cajera desdesde hace tres años en Supermercados Jumbo – denunció diferentes irregularidades cometidas por la empresa, así como vulneraciones de derechos a sus compañeros de trabajo.

En una carta – publicada por Radio Del Mar –, Parada , quien es cajera contratada desde el 06 de Enero del 2017 y lleva 3 años como dirigente sindical, señaló que decidió crear un sindicato para «enfrentar en principio las irregularidades en nuestra sección cajas, que en muchas ocasiones nos descontaban dineros en la liquidación de fin de mes injustificadamente y que pese a los reclamos nunca se tenía ninguna respuesta».

No obstante, relató que se siguieron presentado vulneraciones a sus compañeros de trabajo, entre los que figuran acoso laboral, malas condiciones de salubridad, así como el irrespeto al reloj control.

Aunque la empresa fue multada y se le ordenó cambiar el reloj control de lugar, esto no fue respetado.

“La conclusión a la que yo llegué es que perdía tiempo y dinero, por lo tanto filmaría y subiría a las redes sociales los abusos e injusticias de allí en adelante. Incluso llegué a denunciar al jefe de seguridad (asuntos internos) que es un ex torturador (Ciro Casanueva) a la jefa de cajas por impedir que usáramos una chapita por nuestro 10%”, advierte la sindicalista en su misiva.

De igual forma, se presentaron problemas durante la situación de la pandemia, donde el primer mes no se le entregaron a los trabajadores los implementos necesarios para protección.

Debido a las constantes denuncias – señaló –, la empresa solicitó su desafuero y argumento desprestigio de la institución y señaló que tenía actitudes desafiantes, debido a las constantes publicaciones en las redes sociales del maltrato hacia los trabajadores.

“Me acusa de acosar a mi jefa y atemorizar a los trabajadores con mis actitudes. Todas las pruebas presentadas por la empresa en mi contra demuestran que el verdadero objetivo es mi activismo sindical en defensa de las trabajadoras y trabajadores en mi lugar de trabajo”, asegura la trabajadora, quien manifestó que estas “pruebas” fueron presentadas al principal sindicato pro-empresa: el Nº 2.

“En otras palabras, este es un ataque contra quienes defendemos mejores condiciones laborales en el sector del comercio (retail) el cual se mantuvo activo durante la pandemia”, añadió.

Ataques en vez de diálogo

En el texto, la dirigente sindical Vilma Álvarez señaló que en el último período, Supermercados Jumbo generó grandes utilidades y aumentó “brutalmente” los precios de sus productos, no obstante, no ha discutido un aumento de sueldo para los trabajadores, pese a la inflación que se registra en el país.

«En el último periodo, Supermercados Jumbo ha tenido enormes utilidades y ha incrementado brutalmente los precios de sus productos. ¿Por qué, en lugar de discutir un aumento de sueldos tras el aumento de la inflación en Chile, la administración ataca mi persona?», cuestionó.

“Debemos luchar por el verdadero derecho a la libre opinión y organización de todos y de cada uno de los trabajadores de Jumbo y de Chile así también en el resto de los locales de Cencosud una cadena internacional con locales en Peru, Argentina, Colombia y Brasil”, recalcó en la carta, publicada por Radio del Mar.

Asimismo, exhortó a los trabajadores que son víctimas de malos tratos y explotación a «luchar por el derecho a la libertad sindical»

“Estoy consciente que este ataque no lo he vivido solo yo, ya que hay más dirigentes en otros lugares que viven o han vivido esta realidad y quiero hacer un llamado a unir nuestras fuerzas para luchar por el derecho a la libertad sindical y a unir a los dirigentes honestos y resueltos a no continuar con este sindicalismo amarillo sumiso como ha sido hasta hoy”, manifestó.