Dirigente williche bajo amenaza de muerte por defender espacio costero en isla Caucahué: Alerta desde Chiloé

Amenazado de muerte en Chiloé: Dirigente williche defiende el mar ancestral de Caucahué

La organización Defendamos Patagonia emitió este sábado una Alerta País Urgente tras recibir denuncias de amenazas de muerte contra Miguel Raín, dirigente de la comunidad indígena williche Cerro Colorado en Isla Caucahué (archipiélago de Chiloé). Las intimidaciones estarían vinculadas a su rol como defensor ambiental y su lucha por la tramitación de un Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (ECMPO), mecanismo clave para proteger el maritorio ancestral.

La alerta exige acción inmediata de vecinos de Quemchi, autoridades policiales y la Fiscalía, advirtiendo que «no permitiremos que la violencia contra defensores ambientales se instale como método de acción política en nuestro archipiélago«. Se subraya el riesgo sistemático que enfrentan quienes defienden derechos indígenas y ambientales en Chile.

La difusión pública se realizó a solicitud expresa de Raín, buscando visibilizar su situación para garantizar su seguridad. Organizaciones sociales demandan investigación expedita y protección efectiva, recordando el preocupante patrón de hostigamiento contra líderes indígenas y ambientales en el país.

Defendamos Patagonia instó a la ciudadanía a compartir masivamente la información para presionar a las autoridades y evitar la impunidad: «La defensa del territorio no puede costar la vida de nadie«, declararon, exigiendo justicia y protocolos de derechos humanos ante esta escalada de violencia.

Declaración del afectado:

Miguel Raín, visiblemente afectado, manifestó a El Ciudadano:

«A todas las autoridades y quienes me apoyan: esto viene ocurriendo hace tiempo, pero ahora las amenazas son más fuertes. Pido justicia y apoyo; psicológicamente no estoy bien, me siento perseguido. Que esto no quede impune: que se haga justicia«.

“Tengo pocas palabras, no puedo decir mucho porque me cuesta para hablar en esta situación y sería ideal que ustedes me apoyen en este tema, agradecido de todos los que me están apoyando y ojalá que esto no quede en impune, que se haga justicia, es lo que pido, que se haga justicia», manifestó el dirigente.

Actualmente se realizan las denuncias formales y se exige la activación de protocolos de derechos humanos ante la vulnerabilidad del dirigente, quien cumple un importante rol social y ambiental para su territorio.