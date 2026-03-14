“Discriminación y racismo”: Repudio a declaraciones de concejala republicana de Chillán que trató de “plaga” a gitanos

Este jueves, se reveló los polémicos dichos de la concejala republicana Catalina Sandoval en el Concejo Municipal de Chillán, donde calificó a los gitanos como "plaga que no se pueden exterminar". Tras la difusión, la edil ofreció disculpas públicas, mientras que la comunidad gitana, a través de Linda Marcovich, calificó sus palabras como racismo y discriminación.

“Discriminación y racismo”: Repudio a declaraciones de concejala republicana de Chillán que trató de “plaga” a gitanos
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Son una plaga, no se pueden exterminar»: los dichos de la concejala republicana de Chillán, Catalina Sandoval, sobre el pueblo Gitano

    Una publicación en medios destapó esta grave polémica en el Concejo Municipal de Chillán, luego de que la concejala del Partido Republicano, Catalina Sandoval, se refiriera a la comunidad gitana con epítetos de alto contenido discriminatorio. Según consignó el medio, durante la discusión sobre desórdenes en un terreno eriazo, la edil declaró: «El tema de los gitanos son una… me van a retar, pero son una plaga. No se pueden exterminar», palabras que quedaron registradas y que rápidamente generaron un amplio rechazo y que fueron difundidas por Radio Biobío.

    El contexto de los dichos, según detalla Sabes.cl, se enmarcaba en el debate sobre incidentes protagonizados por un grupo de gitanos en el sector Ríos de Chillán, donde se denunciaron desórdenes. Sin embargo, la forma en que la concejala abordó la situación derivó en una controversia que trascendió lo local, posicionándose como un tema de discusión nacional sobre los límites del discurso político y la discriminación hacia las diversidades étnicas en Chile.

    Tras la publicación  y la ola de críticas, Catalina Sandoval emitió una declaración pública. En ella, la concejala reconoció que sus palabras «no fueron adecuadas y pudieron resultar ofensivas», ofreciendo «sinceras disculpas» a quienes se sintieron afectados. Asimismo, intentó desmarcar a su partido señalando que se trató de «un comentario realizado a título estrictamente personal» y que «no representa la postura, ni los principios» del Partido Republicano ni del trabajo municipal.

    La repercusión de lo informado  no se hizo esperar en las comunidades gitanas. Linda Marcovich, ex participante de Gran Hermano y perteneciente a este pueblo, replicó duramente contra la concejala. «¿Cómo hay una persona con un cargo público hablar así de seres humanos y tratarlos de plaga?», cuestionó Marcovich, sentenciando que «tratar a un pueblo entero como una plaga no es una opinión, eso es discriminación y racismo, señora Sandoval».

    Ver declaraciones de Linda Marcovich,

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