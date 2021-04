Diseñan inteligencia artificial capaz de revolucionar la industria del entretenimiento

Investigadores de la Universidad de Granada y Cádiz crean un mapa para escritores que, mediante un inédito análisis de miles de películas y de su popularidad, establece con inteligencia artificial un sistema que permitirá crear películas de éxito según el análisis de los tropos.

Escena imposible 1. Inicio. Interior Día.

James Bond, el agente 007, se toma una taza de té mientras lee la prensa. En ese momento recibe la llamada de M en su móvil, pero decide no responder porque tiene que llevar a su hija a clase de guitarra.

Escena imposible 2. Interior. Estrella de la Muerte.

Darth Vader se quita su casco, está herido tras su lucha con el joven Luke Skywalker que le abraza y le dice: «Padre, ponte la mascarilla higiénica aunque sea, ¡que eres de riesgo!»

…Sin sentido, lo sé, porque una peli de James Bond siempre empieza con una escena trepidante que precede a la trama central y, además, 007 nunca sería un padre de familia ejemplar. Por otro lado, en el clímax de Star Wars por la relación padre-hijo de Luke Skywalker y Darth Vader no hay cabida para el COVID ni el humor. Eso nos dice la lógica narrativa que todos tenemos inculcada tras horas y horas de aprendizaje fílmico.

Pero ahora, también nos lo dice un nuevo trabajo académico que analiza y rastrea las pistas y esencias —llamadas tropos— que definen las películas. «Hemos hecho un trabajo exhaustivo que ordena y vincula los tropos de miles de películas, básicamente damos pistas de cómo se cuentan las historias en el cine», cuenta Pablo García–Sánchez, autor principal de The Simpsons did it: exploring the film trope space and its large scale structure.

El estudio es una herramienta que permitirá desbloquear a miles de escritores que se enfrenten al reto de la página en blanco. ¿Que un guionista no sabe qué hacer con su protagonista al inicio del tercer acto de la película?, pues los resultados estadísticos pueden ayudarle, «porque indican qué directrices han seguido miles de películas antes y cuáles han funcionado». Y lo curioso, según los autores, es que muchas de estas ideas ya han aparecido en Los Simpsons, de ahí el nombre del estudio, Los Simpsons ya lo hicieron.

El trabajo acaba de ser publicado en la revista PLOS One. Sus autores son Pablo García-Sánchez y Juan Julián Melero, del departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la UGR, y Antonio Vélez y Manuel Jesús Cobo, del departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Cádiz.

¿Qué es un tropo?

«Si el protagonista te enseña al inicio de la película una pistola para matar dinosaurios, ya sabes que en algún momento de la peli será necesario matar a un dinosaurio o a algo parecido», eso por ejemplo es el tropo La pistola de Chéjov, de otra manera, ¿para qué iba el protagonista a enseñar el arma mata–dinosaurios? Pero no hablamos solo de detalles, más ampliamente, un tropo puede ser el arco de un personaje, lo que le sucede a uno y miles de protagonistas de la historia.

«Son cosas que se repiten tanto en las historias que ya nos indican cómo de interesante serán», por ejemplo, el ineludible villano tan atractivo o más que el protagonista, el detective que entrega su placa y su arma para actuar al margen de la ley, el primer día en el infierno que es una cárcel o un barrio chungo o el eterno viaje del héroe, ese que emprenden los Marty McFly en Regreso al Futuro, Indiana Jones, Sam y Frodo —en el Señor de los Anillos— en busca de su destino y su heroicidad a través de pruebas y enemigos.

«Hay tropos clásicos que son inevitables y transversales de generaciones y géneros de películas», hay protagonistas hoy que hacen lo que ya hicieron el propio Don Quijote o miles de años atrás el Ulises de la Odisea. Conectamos así con las historias eternas que siguen funcionando tras siglos de relatos. «Hablamos de la clásica de un joven protagonista que recibe un arma mágica, se hace con un equipo de ayudantes y se enfrenta a sus amigos, esa es una fórmula que funciona tanto ahora como en las leyendas mesopotámicas», apunta Pablo García-Sánchez.

Un tropo, en definitiva, es una señal de identidad que ya has visto antes en algún lado, una huella transnarrativa que se repite en las historias que los humanos nos contamos desde tiempos inmemoriales. En una de las biblias nacionales de los guionistas de cine, de los profesores Jordi Balló y Xavier Pérez que analizó en 1995 los argumentos universales, a los tropos los autores lo llaman La semilla inmortal.

Pues el nuevo estudio de las universidades andaluzas cuantifica y relaciona esas semillas inmortales que germinan en éxitos del cine. El estudio nos permite saber que un tropo A puede funcionar —porque lo ha hecho previamente— con un tropo B, pero no con un C (lo que decíamos al principio de 007 familiar y Darth Vader con mascarilla, por ejemplo).

Detalle de estudio de tropos. Foto UGR

El secreto está en la tecnología

Para saber qué giros de guión pueden funcionar los investigadores han analizado 25.000 tropos asociados a 10.766 películas, «aunque soy un enfermo del cine, sobre todo de los años 80 y 90, no asumo todo el análisis», confiesa Pablo García-Sánchez. Muchos de los tropos los han sacado de la «troposfera», como les gusta llamarla. Hay mucho trabajo de la comunidad en la red, «nos hemos valido de él para sacar un valor añadido de todo ese análisis».

Mediante un software libre llamado TropeScraper, desarrollado por la propia UGR, han cruzado los tropos con la valoración de las películas de IMDB y su popularidad, en función al número de votos obtenidos y mediante algoritmos, han establecido relaciones, así han descubierto tropos transversales, muy expandidos, otros emergentes o temáticos, que son solo comunes a ciertos géneros. De hecho hay unos grandes grupos que son los que comparten tropos, como son los dramas, acción, thriller, comedias románticas o históricas y de superhéroes.

Mediante el machine learning los investigadores han desarrollado una herramienta que teje hilos narrativos que, a priori, tendrían votos de unas 20.000 personas y al menos una calificación de 7 en IMDB, «no es que sea una ecuación, pero según nuestro modelo estas películas funcionarían».

De hecho, esta herramienta surgió de la mente de Pablo cuando, harto de jugar a videojuegos con personajes planos y previsibles, se preguntó cómo podría ayudar a los creadores de historias jugadas para que los personajes fueran más interesantes. «Espero que con esto podamos ayudar a más de un escritor perdido», bromea.

Tropo como medida del interés social

Pero otra de las aportaciones de este nuevo método de análisis es que nos indica qué debe despertar el interés de la gente, porque básicamente nos dice que personajes y situaciones consume la audiencia. O sea, no es tanto sobre las pelis, sino sobre los espectadores. Así aprendemos, por ejemplo, que lo interesante de Thor a lo largo de sus sagas no es solo que sea más fuerte poco a poco, sino más humano y terrenal y hasta cachondo.

Otro de los aspectos destacados del estudio es que muestra cómo han evolucionado los personajes a través de las generaciones, compara por ejemplo el Batman de Tim Burton de los 90 con el de Christopher Nolan. El primero es un colorido y gótico homenaje al cómic para toda la familia y el otro es un drama atormentado, un thriller psicológico con ostias, de un héroe que lucha contra sus propios demonios.

El estudio refleja esa evolución, como explican sus autores, «antes –en los 80 ó 90– los malos eran malos porque sí, el mundo era sencillo. Hoy, sin embargo, los malos siempre tienen que tener una trama compleja que argumente su comportamiento, como Tanos en Marvel, que en realidad tiene una justificación para querer destruir el universo».

Por cierto, los autores nos advierten de que el estudio aún tiene ciertos puntos débiles. No esperes encontrar muchas pistas de cine independiente de autor europeo porque está hecho en base a datos de popularidad. La cultura blockbuster de superhéroes es la base de este mapa de películas.

Y un último matiz, lo importante del mapa no es solo que revela las combinaciones narrativas de tropos que han funcionado, sino los caminos y tropos que están sin trazar.Piénsalo, fórmulas insospechadas hasta hace bien poco, son muy exitosas. «Mezcla por ejemplo el tropo western con el de samuráis y guerras espaciales, que es básicamente lo que creó George Lucas en ‘Star Wars’, así es como resulta ‘The Mandalorian.

Y ahora dime la verdad, ¿no tienes más curiosidad por ver esa peli inédita y no escrita hasta ahora de un James Bond familiar o un Darth Vader con COVID?, ¡venga, escoge tu propia aventura!

