Ecuador: Comunidad Sarayaku insiste en no votar en las elecciones del 11 de abril

El pueblo originario Kichwa de Sarayaku, asentado en la selva de la provincia de Pastaza, en el este de Ecuador, no participará en el proceso electoral del 11 de abril y no permitirá que ingresen las urnas electorales a su territorio, dijo en entrevista Patricia Gualinga, dirigente de la comunidad Sarayaku.

«Las urnas no van a ingresar a Sarayaku. Hemos entregado el respectivo oficio en el Consejo Electoral de Pastaza; no hay transparencia en el proceso, nadie garantiza que los votos de los ecuatorianos sean respetados, por lo tanto, Sarayaku se acoge a su derecho a la resistencia y si no hay transparencia no acudiremos a las elecciones para que los votos no sean respetados», dijo Gualinga.

La comunidad de Sarayaku se ubica en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, en las riberas del río Bobonaza, sobre 135.000 hectáreas de territorios ancestrales y su pueblo es conocido por su histórica lucha anti extractivista.

«Por 5.529 años hemos luchado y resistido a todas las agendas que han intentado doblegar la voluntad de los pueblos a construir su propia historia (…) hemos palpado la podredumbre del sistema democrático ecuatoriano que no responde a la decisión del pueblo soberano, sino a las agendas de élites económicas y políticas de los grupos de poder enquistados en el Estado ecuatoriano que han mantenido la exclusión, la opresión, discriminación y el racismo», dijo el pueblo Sarayaku en una Asamblea de toda la comunidad.

El derecho a la resistencia está garantizado en el artículo 98 de la Constitución vigente.El pueblo Sarayaku respalda al excandidato presidencial Yaku Pérez, representante del movimiento Pachakutik, que de acuerdo con los cómputos oficiales quedó tercero en la primera vuelta electoral del 7 de febrero.

Pachakutik es el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie)La comunidad de Sarayaku considera que en las elecciones de febrero «la voluntad popular fue desobedecida por un proceso de fraude electoral ejecutado por el Consejo Nacional Electoral (CNE)».

Tanto Pérez como Pachakutik sostienen que hubo fraude electoral en las elecciones, que le impidió pasar a la segunda vuelta electoral, en la que terciarán Andrés Arauz, representante del movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017), y el candidato derechista Guillermo Lasso.En la asamblea realizada el fin de semana, la población también resolvió declarar al CNE como institución no grata, y rechazar la decisión de Jaime Vargas, Presidente de la Conaie, de apoyar la candidatura de Arauz.

Arauz se presenta a las elecciones por la coalición Unidos por la Esperanza (UNES).

Gualinga destacó que Vargas con su apoyo rompió el mandato orgánico de la CONAIE y sus tres regionales, resuelto en el Consejo Ampliado del 9 y 10 de marzo pasados.

El pueblo Sarayaku también hizo un llamado a la unidad de todos los pueblos del Ecuador y a un debate profundo para rescatar el verdadero sentido de la democracia.Diversos dirigentes indígenas critican el apoyo de Vargas al candidato Arauz y han manifestado que mantendrán su posición por el voto nulo en el balotaje del 11 de abril.

