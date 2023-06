Ecuador «hipotecada» a EE.UU. es su lucha contra el narcotráfico

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales en Ecuador, el presidente Lasso se reunió con enviados políticos de Washington para tratar asuntos de seguridad. El sociólogo Decio Machado señaló a Sputnik que «la política internacional y la lucha antinarcóticos ecuatoriana» obedecen a los intereses geopolíticos de EEUU.

El 21 de junio, el todavía mandatario Guillermo Lasso se reunió en el palacio presidencial de Carondelet, ubicado en Quito, con el subsecretario adjunto de Defensa del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Daniel Erikson, con el objetivo de tratar asuntos en materia de seguridad y crimen organizado asociado al narcotráfico ecuatoriano.

Tras el encuentro, en el que participaron el ministro de Defensa, Luis Lara, y el embajador de EEUU en el país sudamericano, Michael Fitzpatrick, Quito comunicó que se elaboraría un memorando de entendimiento entre ambas naciones para establecer una estrategia integral de seguridad y paz mediante un plan de acción que establezca mecanismos de cooperación, informaron medios locales.

En conversación con Sputnik, el sociólogo español radicado en Ecuador Decio Machado explicó que la política exterior ecuatoriana «está supeditada a los intereses geopolíticos de los EEUU».

El experto sostuvo que, mediante un nuevo ciclo de gobiernos progresistas en la región, ha habido un giro de la geopolítica regional no alineada con Washington que «busca neutralidad, independencia y autonomía respecto a los intereses políticos internacionales de EEUU».

De acuerdo con Machado, la Casa Blanca busca posicionar a Ecuador como un centro de operaciones en la región del Pacífico americano en reemplazo de Colombia —país que ostentó durante largos años esa posición—, tras la llegada de Gustavo Petro al Gobierno colombiano, lo que ha supuesto una crítica a la influencia estadounidense en esa nación sudamericana.

«Ecuador es un país chiquito, no tiene la misma importancia geoestratégica y geopolítica que Colombia, que es un país con una economía mucho más importante», apunta el experto. No obstante, «a EEUU no le queda otra posibilidad que transferir esa capacidad de influencia y focos operacionales en la región», acusó.

Este nuevo escenario geopolítico regional también se enmarca en la inestabilidad existente en el Perú, «donde el cambio de Gobierno y el encarcelamiento de [Pedro] Castillo genera una lógica en la que no se sabe muy bien cómo se va a desarrollar la política peruana en los próximos años», destacó.

Machado sostiene que la política ecuatoriana, a nivel internacional, está supeditada a los intereses geopolíticos de Washington, contexto en el cual se produjo la visita del subsecretario Daniel Erikson a Quito.

«La política internacional y la lucha antinarcóticos ecuatoriana están tremendamente hipotecadas a los EEUU», subrayó.

De acuerdo con el analista, Washington «externaliza sus fronteras en materia de lucha antinarcóticos», las traslada a Ecuador, «y gran parte del nivel de violencia que se está desarrollando en el país sudamericano, con más de 4.500 muertos al año, tiene que ver con esta dinámica».

«El problema de las drogas no está en el país, sino donde reciben las drogas, que es en este caso es en los EEUU», aseveró Machado.

En este marco, los acuerdos de cooperación bilateral entre Quito y Washington «están fundamentalmente enfocados a fortalecer capacidades técnicas en materia de lucha contra la delincuencia y lucha contra las bandas narcos. Lo demás es secundario para los norteamericanos», opinó.

Machado precisó que el memorando de entendimiento entre los países responde «a los intereses de los EEUU y no del Ecuador».

«Al mismo tiempo, demuestra las incapacidades internas de nuestras Fuerzas Armadas, que no tienen capacidad por sí mismas ni de generar acuerdos regionales para combatir el narcotráfico, como ha hecho Brasil con Paraguay o con Bolivia, acuerdos intrarregionales para compartir inteligencia», afirmó.

El sociólogo lamentó que «esto se da a dos meses de las nuevas elecciones presidenciales en Ecuador y tiene que ver evidentemente con el hecho de que es muy posible y factible que cambien los vientos políticos en el país, es decir, que triunfe una opción progresista».

Por lo tanto, «EEUU tiene interés en firmar acuerdos a largo plazo antes de que llegue un nuevo gobierno, con el fin de consolidar esos acuerdos con las FFAA, más allá de quién está sentado en el palacio presidencial de Carondelet», concluyó.

Fuente Sputnik

