Editorial chilena La Pollera cumple 15 años con distribución en 5 países y ferias internacionales

La Pollera Ediciones cumple 15 años con más de 120 libros y presencia en cinco países

En 2020, La Pollera amplió su equipo y diversificó su catálogo hacia la no ficción, incorporando crónica, entrevista y divulgación, lo que marcó un punto de inflexión en su crecimiento y conexión con nuevos lectores y lectoras.



Entre abril y mayo serán parte de dos grandes ferias en latinoamérica: la 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires de Argentina y la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Colombia.

La Pollera Ediciones, editorial independiente fundada en 2010 en Santiago, cumple 15 años con un catálogo de más de 120 títulos, una oferta editorial en expansión y una red de distribución internacional. El proyecto, que comenzó entre amigos egresados de Letras como una revista cultural digital, se ha convertido en una de las editoriales independientes con mayor presencia en Chile.

“Al salir de la universidad queríamos mantenernos cerca de la literatura. Partimos con una revista cultural que tuvo la premisa de sacar el arte de la academia, y, casi por accidente, terminamos publicando nuestro primer libro”, recuerda Simón Ergas, editor y cofundador de La Pollera Ediciones. Ese primer libro fue La imposible ruptura del señor Espejo y otros cuentos de José Edwards (autor fantasma de la generación del 38). El hallazgo de su obra marcó el nacimiento de La Pollera.

Durante sus primeros años la editorial se enfocó en el rescate patrimonial, traducción y narrativa. Pero en 2020, con la incorporación de nuevos miembros al equipo, el proyecto dio un giro decisivo: profesionalización, crecimiento y apertura a nuevos géneros.

Hoy, La Pollera Ediciones cuenta con cinco líneas editoriales: narrativa contemporánea, traducción, rescate patrimonial, divulgación y no ficción (que incluye crónica y entrevista). Esta ampliación no solo ha diversificado su catálogo, sino que también ha permitido a la editorial llegar a nuevos lectores. “El ingreso a la divulgación cambió todo. Nos permitió crecer como equipo, aumentar la producción y sacar a la editorial del nicho. Eso este año llega más allá: estamos trabajando en abrirnos a la no ficción literaria y al público juvenil”, comenta Ergas.

Entre los hitos más destacados del catálogo figuran Poema de Chile de Gabriela Mistral —una edición que suma nueve reimpresiones—, las obras póstumas de Juan Emar, y autores contemporáneos como Andrés Montero, cuya primera novela fue premiada internacionalmente.



De Santiago a Buenos Aires, Bogotá y Frankfurt

Uno de los ejes del desarrollo reciente de La Pollera ha sido su estrategia de internacionalización. La editorial está presente con distribución en Colombia, México, Perú y España. En Argentina, ha implementado un modelo de publicación local, con calendario editorial propio y libros que no se comercializan en Chile.

“El proceso comenzó en 2012 con nuestra primera participación en la Feria del Libro de Guadalajara. Desde 2014 asistimos todos los años a Buenos Aires, y hoy ya tenemos presencia en varios países. Argentina ha sido clave, con un equipo propio y libros pensados exclusivamente para ese país. Esto nos ha permitido sostener un crecimiento anual entre un 15 y un 20 %, a pesar de encontrarnos en un momento difícil para la industria del libro en general”, señala Nicolás Leyton, editor y cofundador.

Durante 2025, La Pollera participará en ferias como Bogotá, Guadalajara y Frankfurt. En cada caso, los objetivos varían desde incentivar la circulación del catálogo hasta la venta y compra de derechos editoriales.



Catálogo y nuevos desafíos



En los últimos años, la editorial ha abultado su catálogo con ensayos de divulgación que abarcan desde las tortugas, la geología, la paleoecología, el suicidio en personas mayores, entre otras temáticas de relevancia.

El desafío para los próximos años es sostener su crecimiento sin perder independencia. “Chile es un mercado pequeño, por eso salir al extranjero no es sólo una opción, sino una necesidad”, dice Leyton. “La ventaja es que compartimos lengua y muchas afinidades culturales con otros países de la región. Pero la presencia debe ser activa: ir a ferias, hablar con libreros y ajustar cada título al lector local”.