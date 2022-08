EE. UU. evalúa declarar la guerra a fabricantes chinos de chips de memoria

El gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) estaría evaluando iniciar una “guerra” contra los fabricantes de chips de memoria de la República Popular China, con el objetivo de detener el avance de dicho sector asiático y proteger a las compañías estadounidenses.

La información fue publicada por el medio Reuters basada en cuatro fuentes cercanas al asunto, quienes detallan que como primer paso se encontraría limitar los envíos de dichos equipos, lo que afectaría a los gigantes Yangtze Memory Technologies Co Ltd (YMTC), Samsung Electronics Co Ltd y SK Hynix Inc, de Corea del Sur.

Según las cuatro personas consultadas, que hablaron bajo condición de anonimato, si la administración del presidente Joe Biden aprueba la arremetida, implicaría prohibir el envío de equipos de fabricación de chips estadounidenses a fábricas en China que fabrican chips NAND avanzados.

De acuerdo a expertos, esta represión representaría una visión más amplia de la seguridad nacional estadounidense y protegería a los únicos productores de chips de memoria de EE. UU., Western Digital Corp y Micron Technology Inc, que juntos representan alrededor de una cuarta parte del mercado de chips NAND.

Estas medidas también comprenderían prohibir la exportación a China de las herramientas utilizadas para fabricar estos chips, perjudicando a LAM Research Corp y Applied Materials, ambas con sede en Silicon Valley y principales proveedores de dichas herramientas.

Un portavoz del Departamento de Comercio que supervisa los controles de exportación que fue consultado por Reuters, no discutió las posibles restricciones, pero señaló que “la administración de Biden se centra en perjudicar los esfuerzos (de China) para fabricar semiconductores avanzados para abordar importantes riesgos de seguridad nacional”.

¿Qué son los chips NAND?

Estos equipos almacenan datos en dispositivos como teléfonos inteligentes y computadoras personales y en centros de datos para empresas como Amazon, Facebook y Google. La cantidad de gigabytes de datos que puede contener un teléfono o una computadora portátil está determinada por la cantidad de chips NAND que incluye y qué tan avanzados son.