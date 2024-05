Ejército solicita ministro en visita y releva a dos comandantes involucrados en la fatal marcha de Putre

Por medio de un breve punto de prensa, el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, comunicó una serie de medidas en pos de avanzar en la investigación y así dilucidar los detalles donde resultó muerto el joven Franco Vargas. Al respecto, anunció el relevó de su cargo a los mandos directos del joven conscripto fallecido el pasado 27 de abril.

«En beneficio de una mayor transparencia de la investigación en curso, especialmente en la investigación administrativa que busca determinar eventuales responsabilidades de mando, me he formado la convicción y he resuelto relevar del mando a los mandos directos del soldado fallecido«, indicó Iturriaga.

El mandamás de la institución castrense quien señaló en 2019 «no estoy en guerra», durante el estallido social, aclaró que se trata del comandante del batallón de instrucción en Pacollo y del comandante de compañía, cuyas identidades no reveló.

«No. Por respeto a ellos, voy a mantener en reserva los nombres, pero seguramente se conocerán en los próximos días producto de la misma investigación«.

Sin embargo, señaló que «seguirán en el Ejército mientras la investigación siga en curso. Se asume la presunción de inocencia mientras no se comprueben sus responsabilidades efectivas por parte del fiscal militar, de la fiscalía o de un nuevo ministro en visita si así la corte marcial lo decide».

Por otro lado, señaló que concordó junto con el Ministerio Público militar que solicite a la Corte Marcial la designación de un ministro en visita para que continúe con la tramitación de la causa.

«Buscamos una mayor transparencia en lo que estamos haciendo, porque lo peor que puede pasar es que la ciudadanía pierda la confianza en su Ejército», sentenció.