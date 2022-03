El arte consciente de Paula “Tikay” Ferrer: Serigrafía, ilustraciones, estampados y muralismo

Video Paula Tikay en México

Paula “Tikay” Ferrer, es una gran referente en el arte de la serigrafía, imágenes en estampados, pintura y muralismo, las que no solo impactan por su alta calidad artística, sino además por su profundo compromiso en temas sociales y con la naturaleza.

Tikay, estudió Bellas Artes, especializándose en pintura. En uno de los electivos de grabado tuvo su primera experiencia con la técnica de la serigrafía, según relata. En 2013 participó de un colectivo con el que salía a estampar a la calle, acompañando a las marchas estudiantiles con diversos dibujos y frases que tenían estrecha relación con la lucha social. “Con los años he podido comprobar que el arte es un arma con la que uno puede cuestionar al estado, difundir una lucha y también volver a nuestras raíces, a las historias que se contaban antiguamente en muchos pueblos y que pocos conocen. Lo bonito es poder dibujar algo y transmitir el significado a la persona que se lleva el estampado”, señala la artista.

Ya lleva varios años pintando muralismo en la calle, lo que ha sido una nueva escuela después de la universidad según ha destacado: “Para mí ha sido muy importante poder salir a mostrar mi trabajo y vivir la bella experiencia de pintar en el espacio público, compartir con los vecinos, escuchar historias, aprender con los otros compañeros que también pintan y la posibilidad de viajar es bacán. Salir de la pintura de caballete y llegar al muro son experiencias muy distintas y estoy agradecida de poder dedicarme a esto”.

Tikay, reside cerca del Mallolafkén (Villarrica), en la Región Araucanía. La mayoría de sus trabajos son fruto de sus investigaciones en torno a la mujer y los pueblos originarios de Latinoamérica, experiencias de viajes y también invocando parte de sus raíces ancestrales en Wallmapu, incluso, fue parte de los procesos de aprendizaje en la escuela Ad Llallín en Santiago para aprender sobre telar tradicional y conocimiento ancestral.

“Creo que una como obrera del arte, tiene la responsabilidad de aportar en las luchas sociales, no sólo dibujar o pintar, sino que informarse, compartir, ayudar en lo que se pueda”. Agrega: “La lucha Mapuche es muy importante, ya que es uno de los pocos pueblos originarios que aún están dando la lucha aquí en Chile y que el Estado no pudo exterminar. Hay un newen tan fuerte que todos, siendo o no mapuche como decía el otro día una lamngen, tenemos el deber de defender. La lucha por el agua y la tierra es una lucha que lleva años. Las grandes empresas han hecho lo que han querido y eso ha traído mucha pobreza y mucha violencia”, señaló Tikay en una entrevista.

Paula “Tikay”, es madre de Amanda, quien viene desde algunos años junto a su compañero Aner Urra (Alapinta) incursionando en el muralismo, realizando diversas creaciones en numerosas localidades de Chile y Latinoamérica.

Video de la participación de Paula Tikay y Aner en FASP 2018 (Brasil)

–

Contactos Paula Tikay:

Tikaypaulaferrer.tumblr.com

Paulatikay.cl

Instagram @paulatikay

[email protected] / [email protected]