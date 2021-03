El deepfake de Tom Cruise y el debate sobre los alcances y riesgos de la tecnología

A finales de febrero, en la red social TikTok se hicieron virales varios videos en los que supuestamente aparece el actor estadounidense Tom Cruise. En la cuenta deeptomcruise se publicaron tres clips que, en total, obtuvieron más de 10 millones de visitas. Sin embargo, quien aparece en las imágenes no es el artista, sino su copia súper realista, creada con el uso de redes neuronales y la ayuda de la tecnología ‘deepfake’.

En el primer video, un hombre que se hace pasar por Tom Cruise saluda a los usuarios y luego golpea una pelota en un campo de golf. En el segundo, habla de un encuentro con el exlíder de la URSS, Mijaíl Gorbachov, y en el tercero, realiza un truco con una moneda.

Una cuenta triunfa en la red social TikTok ofrece videos con un falso Tom Cruise que resultan muy realistas gracias a la tecnología 'deepfake' pic.twitter.com/b3XZatLTB2 — RT en Español (@ActualidadRT) March 2, 2021

Las tres grabaciones muestran a una persona que se hace pasar por el famoso actor de Hollywood, donde se mueve, habla e interactúa activamente con el entorno. A pesar de que no hay rastros de superposición obvia de caras en los videos, en realidad, en ninguno de estos aparece Tom Cruise.

“Atraídos por la ilusión”

Chris Ume, un especialista en efectos visuales de video de Bélgica, afirmó a la revista Fortune que él creó el material audiovisual viral, pero no está claro quién interpreta a la estrella de cine. Por su parte, el imitador de Cruise, Evan Ferrante, comentó a la publicación Mic que cree que es otro actor llamado Miles Fisher, que se parece al artista y que había hecho reproducciones de él en el pasado.

Ferrante señaló que también usa ‘deepfakes’, trabajando con los mejores profesionales de la industria. No obstante, subrayó que los imágenes recientes están “recibiendo muchos elogios, porque la tecnología sigue mejorando cada vez más”.

“La gente se siente atraída por la ilusión y la gente se siente atraída por personas parecidas por alguna razón, porque a la gente le gusta ser engañada o cuestionar las cosas”, apuntó el imitador.

La tecnología ‘deepfake’

Los ‘deepfakes’ son generados y manipulados por la inteligencia artificial, con mayor frecuencia cambiando la cabeza o el rostro de una persona por el cuerpo de otra. En el caso del video, las imágenes podrían haber sido tomadas de múltiples fuentes, como fotos o clips de las películas de Cruise, para crear la falsificación animada y mostrar cómo se ve su cara desde varios ángulos con diferentes luces y movimientos.

Con respecto a los videos del Tom Cruise simulado, TikTok comentó a The Times que no permite falsificaciones digitales “que engañan a los usuarios al distorsionar la verdad de los eventos y causar daño al sujeto del video, a otras personas o a la sociedad”. Sin embargo, admite que deeptomcruise permanezca activo porque el nombre de usuario deja en claro que no estaban tratando de engañar a los espectadores.

Las dudas y las implicaciones

El rápido crecimiento de la tecnología ha generado dudas sobre la transgresión de derechos de autor, la seguridad de Internet, la pornografía de venganza y la propaganda política. En ese sentido, los datos de MIT Technology Review confirman que la mayoría de los ‘deepfakes’ desde finales de 2018 han sido utilizados para generar contenidos de pornografía no consensuada, como poner la cabeza de una exnovia en el cuerpo de una estrella de cine para adultos.

Rachel Tobac, directora ejecutiva de la empresa de seguridad en línea SocialProof, aseguró a The New York Post que los videos de Cruise están tan bien hechos que sus implicaciones dan miedo.

“Los ‘deepfakes’ impactarán la confianza pública, proporcionarán encubrimiento y negación plausible para los delincuentes o abusadores capturados en video o audio, y serán (y son) utilizados para manipular, humillar y lastimar a las personas”, aseveró Tobac.

