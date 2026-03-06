El desplome de Mercado Libre revela el impacto de la crisis de deudas en Argentina

La acción de la firma cayó un 15% en una semana tras conocerse que uno de cada cuatro clientes de Mercado Pago no puede pagar sus créditos.

El economista Alejandro Bercovich, a través del medio Se Viene, advirtió que el reciente balance de Mercado Libre en el Nasdaq -bolsa de valores- sufrió un duro castigo de los inversores debido al aumento de la morosidad en su brazo financiero. La corporación debió duplicar sus reservas ante el riesgo de impagos en Argentina, donde el negocio de préstamos se ha vuelto la principal fuente de ganancias del holding del empresario Marcos Galperín, superando ampliamente el volumen de su plataforma de ventas original.

«Galperín acusó el impacto de la morosidad de sus clientes en Mercado Pago, ya que uno de cada cuatro no está pudiendo pagar la cuota del crédito», explicó Bercovich. Según el analista, la empresa enfrenta una morosidad superior al 20%, lo que obligó a realizar una provisión por deudores incobrables que alcanzó los US$ 3.800 millones, generando un «agujero» en el balance contable que los mercados financieros no pasaron por alto.

A pesar de que Mercado Libre es un gigante con presencia en México y Brasil, es en Argentina donde obtiene sus mayores márgenes de beneficio gracias a las elevadas tasas de interés que aplica. Sin embargo, este modelo de negocio como prestamista comenzó a mostrar grietas ante la incapacidad de pago de los usuarios locales, lo que derivó en que los inversores vendieran masivamente sus acciones (MELI) durante toda la semana.

Bercovich también puso el foco en las contradicciones del modelo económico actual, señalando que la empresa sigue recibiendo beneficios estatales mientras el consumo cae, criticando que «sigue embolsando subsidios por 81 millones de dólares por la Ley de Economía del Conocimiento”, añadiendo que “para eso hay plata frente a una ganancia neta de 600 palos en Argentina, lugar donde más margen le saca porque es donde cobra mayores tasas».

Esta caída del 15% en el valor de la empresa ocurre en un contexto donde el negocio financiero representa hoy 15 veces más que el Marketplace tradicional de envío de cajas. La transformación de la compañía en un actor financiero central la volvió extremadamente vulnerable a la salud económica de los argentinos, quienes hoy parecen estar llegando al límite de su capacidad de endeudamiento para cubrir gastos cotidianos.

El derrumbe de la acción en Estados Unidos refleja el escepticismo de los grandes capitales ante la sostenibilidad de cobrar intereses asfixiantes en un mercado con alta morosidad. Mientras la empresa intenta minimizar el impacto asegurando que «lo mejor está por venir», los datos de deudores incobrables sugieren que el gigante del comercio electrónico está pagando el costo de haberse convertido en el mayor prestamista de una población empobrecida.

