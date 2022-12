El desubicado despacho de Mónica Pérez en Canal 13 acumula más de 3.000 denuncias ante el CNTV

El Consejo Nacional de Televisión confirmó que ya acumulan más de 3.000 denuncias contra Canal 13 a raíz del polémico despacho que realizó Mónica Pérez durante la cobertura del incendio en Viña del Mar. A la periodista se le acusó de «trato denigrante» hacia una persona que lo perdió todo a causa de la tragedia.

“Se han recibido más de 3 mil denuncias por la emisión de Teletrece Central del 23 de diciembre que aluden a la periodista Mónica Pérez por ‘Trato denigrante hacia una persona que lo perdió todo’ y también aluden a temas de ética periodística”, detallaron en un comunicado.

Los hechos denunciados tuvieron lugar la noche del 23 de diciembre, cuando Pérez llegó hasta la parte alta de la ciudad jardín para reportear los eventos. En ese momento se acercó a uno de los damnificados, a quién le hizo la desatinada pregunta acerca de cómo pasaría la navidad.

“Usted don Humberto me contaba que lo perdió todo, que quedó con lo puesto (…) ¿Cómo va a celebrar Navidad mañana? ¿Qué piensa hacer?”, expresó.

Tras la pregunta de la periodista, el hombre entró en llanto y se retiró del lugar, rechazando los intentos de Pérez de tomar su mano en señal de empatía: “Pucha no lo quería hacer llorar… ya, no se preocupe”, cerró la comunicadora.

La actitud de Mónica Pérez generó rechazo transversal por parte de usuarios de redes sociales e incluso de actores políticos, al punto que la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió públicamente a a la cobertura que algunos canales de televisión hicieron de la tragedia.

“Yo pasé la noche en un albergue, hay claramente mucho dolor, eso es evidente y ya no se tiene que preguntar estimo yo… no soy periodista. (…) no importa que sea el mejor hotel del mundo, hay que estar en la casa de uno. Esa gente no está en su casa y en fechas importantes y eso eso un hecho evidente. Hoy día no hay que seguir preguntando más sobre cómo pasaron la Navidad anoche, sobre qué es lo que comieron. Es evidente que hay un dolor“, declaró la edil.