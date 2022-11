El día en que Tom Morello homenajeó a Víctor Jara: «Cada vez que estoy en un escenario, el espíritu de Víctor Jara está ahí conmigo»

Esta semana se viralizó en redes sociales un video recordando el homenaje que Tom Morello, guitarrista de Rage Against The Machine y ex miembro de Audioslave, hizo al cantante nacional Víctor Jara. En uno de los episodios de Las huellas de Víctor Jara en el mundo, programa realizado el 2021 por la Fundación Víctor Jara, Morello habló de la influencia que el músico chileno ha tenido en su carrera.

En la entrevista, el rockero sostuvo que se acercó a la música del cantautor nacional durante sus estudios universitarios: “fue en mis estudios sobre cómo los Estados Unidos intervino en Latinoamérica apoyando el golpe fascista que derrocó a Allende. En el proceso de estudio supe de un músico llamado Víctor Jara quien fue asesinado por los fascistas. La gente pregunta si acaso la música puede cambiar el mundo, si acaso la música realmente importa. Bueno, Víctor Jara es un ejemplo perfecto, de que si, absolutamente”, declaró Morello.

“Víctor Jara fue considerado tan peligroso para los fascistas que tuvieron que matarlo, eso es lo mucho que importa la música, es así como la música puede cambiar el mundo, así de grande era la amenaza para el régimen fascista que querían instalar. Así que cuando supe de Víctor Jara, me sumergí en su vida, su historia, y su música”, agregó.

Morello también abordó la influencia que ha tenido la imagen de Víctor Jara en su propia carrera musical, confesando que se sintió reflejado en su ejemplo de arte y militancia: “Yo era un activista antes de ser un cantautor. Empecé a hacer activismo político cuando tenía 16 o 15 años, sólo aprendí a tocar la guitarra a los 17. Así que cuando empecé a aprender sobre Victor Jara, me inspiró mucho el hecho de que su música y su activismo estaban entrelazados”.

“Su ADN no era sólo el de un músico que tenía algunos pensamientos de cómo el mundo podría ser mejor, sino que estaba profundamente integrado a las luchas del pueblo, y a las luchas de derechos humanos de su época, usando su música, sin tapujos, para alzar la voz de los oprimidos, los más pobres, los pisoteados, y en contra de la injusticia”, destacó.

Finalmente, el miembro de Rage Against the Machine se refirió a sus visitas a Chile y a la importancia de la figura de de Víctor Jara hoy: “Tuve la oportunidad y he visitado la tumba de Víctor Jara varias veces cuando he ido a Santiago, y conversé con su viuda sobre esto mismo. Claro, (Joan) aún tiene una gran pena por su asesinato, por las autoridades, y yo le aseguré que los pueblos del mundo comparten la profundidad de esa pena, por su pérdida, y que su legado es uno”, declaró.

“Víctor Jara continúa cantando, en cada uno de nosotros y nosotras, en cada estado o región. Desde una banda de garaje, a quienes le preocupan más sus seguidores y no cuánto dinero están ganando; hasta todas las bandas de estadio, que predican un mensaje de amor, unidad, y solidaridad. Yo sé que cada vez que estoy en un escenario tocando guitarra o con un micrófono, el espíritu de Víctor Jara está ahí conmigo, y las cosas por las cuales él luchó, yo seguiré luchando por ellas”, sentenció.