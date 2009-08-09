El día que Eduardo Frei alzó sonriente la bandera del PC para las elecciones presidenciales del 2009

Memoria gráfica: Frei y la hoz con el martillo

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle desató una polémica hace algunos días tras tildar de «traición a los principios» el respaldo de la Democracia Cristiana (DC), a la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC). Sus declaraciones fueron emitidas durante el seminario «Chile: Crecimiento e inversión» en la FEN de la U. de Chile, indicando: « “Hoy, con profunda consternación, veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron, y renuncia al espíritu del humanismo cristiano sólo con fines electorales”», acusó ante ejecutivos de KPMG y académicos.

Sin embargo, la reacción en redes fue inmediata. El perfil Historias de Chile rescató una fotografía del 12 de diciembre de 2009 donde Frei, entonces candidato presidencial, aparece sonriente junto a una militante que sostiene una bandera con el símbolo comunista. Un usuario comentó: «Cuando se trata de votar por él no hay traición», evidenciando la contradicción histórica.

La cuenta Brigada Chacón ironizó: «Puchis ya que Eduardo Frei sufre de alzhéimer político díganle que devuelva los votos» (X, 10/08/2024).

Puchis ya que Eduardo Frei sufre de alzahaimer político diganle que devuelva los votos

La periodista Alejandra Valle recordó la segunda vuelta presidencial del 2009, cuando Eduardo Frei recibió el apoyo del Partido Comunista.

"La historia va condenar la hipocresía de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Todos recordamos cuando era candidato y no dudo en pedir apoyo al partido comunista". "En aquel tiempo no tuvo los remilgos que tiene ahora, no tuvo esa manifestación de anticomunismo…" pic.twitter.com/qY2zr3Nbrq — Ofelia Sol.Ni el nazi Kast ni la Matthei ni Kaiser (@lorquianaprofe) August 8, 2025

“La historia la que lo juzgue”

El senador Francisco Huenchumilla, timonel DC, evitó el choque frontal pero marcó distancias. Desde el Congreso, según consigna El Mostrador: «Respeto al expresidente Frei en su condición de exjefe de Estado. Él tiene derecho a expresar su punto de vista, aunque yo no lo comparta».

Añadió con fina crítica: «Será la historia la que lo juzgue», apelando a la «dignidad de jefe de Estado» del exmandatario mientras descartaba sanciones internas.

Cariola responde al llamado «traición»

La diputada comunista Karol Cariola reaccionó horas después: «Es curioso que quien recibió nuestro apoyo en 2009 hoy critique un pacto que busca unidad progresista», recordando que el PC respaldó a Frei en segunda vuelta contra Sebastián Piñera.