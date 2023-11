El día que el exconstituyente Rodrigo Logan criticó la entrega de nacionalidad a Santiago Ford

El atleta Santiago Ford conquistó la séptima medalla de oro para Chile en los Juegos Panamericanos 2023, tras alcanzar el 5º lugar en la última prueba del decatlón, lo cual le sirvió para ganar la prueba y quedarse con el primer lugar.

Santiago se impuso tras ser el mejor al concluir las 10 especialidades que reúne el decatlón, como salto largo, lanzamiento de la jabalina, salto con garrocha, lanzamiento del disco, entre otras. Los 7.834 fueron suficientes para asegurar la presea dorada y subir hasta lo más alto del podio.

Su participación emocionó al público que llegó en masa al Estadio Nacional, para apoyarlo en su actuación en cada disciplina.

¿De dónde salió este joven atleta de 26 años que ahora viste los colores patrios en Santiago 2023?. Santiago Ford es cubano nacionalizado chileno. Dejó su país natal en 2018, llegando a Chile tiempo después por la región Norte.

Según dijo el mismo deportista en una entrevista, no le fue fácil llegar a Chile: Primero viajó desde Cuba hacia Guyana, luego cruzó la selva en una camioneta hasta Brasil, de ahí pasó a Perú y finalmente entró como ilegal a Chile, caminando por el desierto de madrugada completamente solo, pasando incluso por un campo minado, sin saberlo.

“Al entrar a la meta que me paré, pero no fue porque quise, sino que de repente me acordé cuando caminaba por el desierto a las cinco de la mañana, parado en medio de la nada sin saber qué hacer”, recordó Ford con la medalla dorada colgando de su cuello.

El duro proceso parta obtener la nacionalidad chilena

Tras llegar finalmente a nuestro país. El atleta tuvo que trabajar como guardia de seguridad en clubes nocturnos para generar ingresos y combinarlo con el alto rendimiento.

“El migrante pasa por muchas cosas, cuesta mucho trabajo llegar a cumplir los objetivos”, reconoció el decatleta. “Al principio no fue todo como pensaba, pero Dios me dio la oportunidad de conseguirlo”, relató.

Después conoció al entrenador Matías Barrera, quien lo alojó en su casa y pudo retomar sus entrenamientos

Tampoco conseguir la nacionalidad fue tarea fácil. Y recién lo logró en enero de este año, gracias a una carta del Presidente Gabriel Boric, que se la otorgó por gracia.

El proceso para obtener la ciudadanía que le permitiría poder asistir a los Juegos Panamericanos en representación de Chile, quirió de una ley que fue propuesta por el senador Sebastián Keitel, otrora velocista que llegó a ganar una medalla de bronce en los 200 metros del Mundial de atletismo bajo techo en 1995.

“Es algo especial, llevaba cuatro años y medio buscándolo, lo anhelaba día a día. No sabía cómo iba a pasar, qué iba a pasar y se me dio de la noche a la mañana”, indicó el joven deportista a TVN.

Rodrigo Logan critica entrega de nacionalidad a Santiago Ford

También hubo oposición y críticas al hecho que Ford, juntos a otros dos atletas, uno venezolano y otro cubano, recibieran la nacionalización por gracia.

Este es el caso del exconvencional constituyente Rodrigo Logan, quien en sus redes sociales manifestó sus dudas sobre los fundamentos de este beneficio.

«Duda legítima.

Interesante ver cómo a principios de enero 2023, el parlamento de mi país, le entrega nacionalización por gracia a 2 ciudadanos cubanos y 1 venezolano.

Favor les pido que revisen la historia de la ley en donde aparece los fundamentos para entregar el privilegio», escribió en un mensaje compartido el pasado 30 de enero en la red social «X», antes conocida como Twitter.

Algunos usuarios le recordaron que la ley había sido propuesta por el senador Sebastián Keitel, con base en los méritos alcanzados por los tres deportistas: Santiago Ford Romero (atleta de alto rendimiento), Néstor Almanza Truyol (lucha olímpica) y Eduardo Bernal Molina (lucha olímpica).

Ante esto, el abogado y panelista de televisión, llegó incluso a asomar la posibilidad de que pudiera tratarse de una acción para «congraciar un favor político o por reciprocidad internacional».

Sigue leyendo: