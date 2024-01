El día que Navia, Van Rysselberghe y La Tercera, levantaban la figura de Cathy Barriga como “presidenciable”

El día que levantaban la figura de Cathy Barriga como “presidenciable”

En el marco de la formalización que enfrenta la ex alcaldesa Cathy Barriga, quien es tendencia en redes sociales, han recordado el día que ciertas figuras del acontecer político la levantaban como candidata presidencial.

Hoy, la formalización a Cathy Barriga, es considerado, por el ministerio público como uno de los fraudes más cuantiosos que se ha conocido en la historia municipal del país, que involucran 31 mil millones de pesos.

En este marco, han recordado cuando el 1º de agosto del 2018, el cientísta político, Patricio Navia, publicaba en su cuenta twitter, hoy X: “Digan lo que quieran, pero Cathy Barriga está mejor encaminada a la presidencia que Joaquín Lavín, JA Kast, Felipe Kast o A Moreno. Ella es a ChileVamos lo que Jorge Sharp es al FA”.

Digan lo que quieran, pero Cathy Barriga está mejor encaminada a la presidencia que Joaquín Lavín, JA Kast, Felipe Kast o A Moreno. Ella es a ChileVamos lo que Jorge Sharp es al FA. — Patricio Navia (@patricionavia) August 2, 2018

También resalta la publicación del diario La Tercera el 20 de noviembre del 2018: ¿Cathy Barriga a La Moneda? Van Rysselberghe sorprende al sugerir a la alcaldesa de Maipú como candidata presidencial, resaltando las opiniones de quien era la presidenta UDI, indicando que buscarán un tercer gobierno de derecha y que ojalá sea comandado por alguien del partido. «Tenemos nombres más que suficientes: esta Joaquín Lavín, encumbrado en las encuestas; está Evelyn Matthei y Cathy Barriga”

La propia Cathy Barriga agradeció a Jacqueline Van Rysselberghe por mencionarla como presidenciable, a través de El Mercurio un 21 de noviembre del 2018. “La alcaldesa de Maipú destacó el valor que le da la presidenta de la UDI «a la labor de la mujer en política». No obstante, aseguró estar concentrada en sus labores en el municipio”, destacaba en su encabezado el medio.

En este ambiente creado por sectores políticos, CNN hacía eco de esta instalación y un 2 de diciembre de dicho año, publicaba en su portada: Cathy Barriga: “En las calles me están diciendo presidenta”, agregando en su encabezado: “La alcaldesa de Maipú comentó los dichos de la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien la mencionó como posible carta presidencial. Además, descartó haber conversado sobre el tema con su suegro, Joaquín Lavín.

Su propia pareja, el diputado Udi, Joaquín Lavín Jr. Era parte de la instalación presidenciable: “Joaquín hijo sí ve a Cathy Barriga como presidenciable (…) Le puede ganar a cualquiera», mencionaba Radio Cooperativa el 22 de noviembre del 2018.

Hoy, la ex alcaldesa de Maipú y ex figura de la farándula, pareja del hijo del ex alcalde de Las Condes y ex candidato presidencial Udi, Joaquín Lavín, el diputado Joaquín Jr., enfrenta la formalización de uno de los fraudes más cuantiosos que se ha conocido en la historia municipal de nuestro país, según señaló el propio ministerio público, cuyo monto defraudado, según acusaciones, es de 31 mil millones de pesos.

