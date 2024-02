El divertido discurso de Pedro Pascal tras ganar el premio SAG a mejor actor por «The Last of Us»

Pedro Pascal triunfó en los SAG Awards 2024, realizados la noche del sábado, tras llevarse un premio por su papel en la exitosa serie «The Last Of Us».

El chileno fue galardonado en la categoría «Mejor actor en una serie dramática», donde también estaban nominados: Billy Crudup por «The Morning Show», Brian Cox, Kieran Culkin y Matthew Macfadyen, todos estos últimos por sus roles en «Succession».

Al subirse al escenario para recibir su premio, el actor que interpreta a Joel Miller en «The Last Of Us» protagonizó uno delos momentos más divertidos de evento al afirmar que «esto está mal por varias razones».

«Estoy un poco borracho. Pensé que podría emborracharme», confesó visiblemente emocionado, y luego dio las gracias a su familia y a los ejecutivos de HBO, plataforma pro donde se transmite la popular serie por la que ganó.

Pedro Pascal bromeó que estaba muy feliz de recibir este importante reconocimiento ya que, en sus propias palabras, «no tengo habilidades, no tengo otros intereses».

«Muchas gracias por esto. He estado en el sindicato desde 1999 así que este es un honor increíble. (Gracias) a los nominados, a todos ustedes, no logro recordar sus nombres ahora», afirmó el actor, recibiendo los aplausos de sus compañeros del gremio de actores.

El intérprete cerró su discurso diciendo «mi familia quizá está viendo, no estoy seguro. Voy a tener un ataque de pánico y me voy a ir».

Cabe recordar, que el pasado 14 de febrero Pedro Pascal fue confirmado en el papel de Reed Richards en la próxima película de los Cuatro Fantásticos del Universo Cinematográfico de Marvel. Además, el actor se encuentra rodando actualmente la esperada segunda temporada de «The Last of Us

