El enfoque civilizacional en la construcción de un mundo multipolar

Por Vladimir Putin

Participantes en la sesión plenaria, colegas, señoras y señores,

Me alegra darles la bienvenida a todos en Sochi en la reunión de aniversario del Club Internacional de Discusión Valdái. El moderador ya ha mencionado que esta es la vigésima reunión anual.

De acuerdo con sus tradiciones, nuestro foro, o debería decir su foro, ha reunido a líderes políticos e investigadores, expertos y activistas de la sociedad civil de muchos países de todo el mundo, reafirmando una vez más su alto estatus como plataforma intelectual relevante. Las discusiones de Valdai reflejan invariablemente los procesos políticos globales más importantes del siglo XXI en su totalidad y complejidad. Estoy seguro de que esto también será así hoy, como probablemente lo fue en los días anteriores cuando debatieron entre ustedes. También seguirá así en el futuro, porque nuestro objetivo es básicamente construir un mundo nuevo. Y es en estas etapas decisivas donde ustedes, mis colegas, tienen un papel extremadamente importante que desempeñar y asumen una responsabilidad especial como intelectuales.

A lo largo de los años de trabajo del club, tanto Rusia como el mundo han visto cambios drásticos, e incluso dramáticos, colosales. Veinte años no es un período largo según los estándares históricos, pero durante las épocas en las que todo el orden mundial se está desmoronando, el tiempo parece acortarse.

Creo que estarán de acuerdo en que han tenido lugar más acontecimientos en los últimos 20 años que en décadas en algunos períodos históricos anteriores, y fueron cambios importantes los que dictaron la transformación fundamental de los principios mismos de las relaciones internacionales.

A principios del siglo XXI, todo el mundo esperaba que los Estados y los pueblos hubieran aprendido las lecciones de las costosas y destructivas confrontaciones militares e ideológicas del siglo anterior, vieran su nocividad y la fragilidad e interconexión de nuestro planeta, y comprendieran que los problemas globales de la humanidad exigen una acción conjunta y la búsqueda de soluciones colectivas, mientras que el egoísmo, la arrogancia y el desprecio por los desafíos reales llevarían inevitablemente a un callejón sin salida, al igual que los intentos de los países más poderosos de imponer sus opiniones e intereses a todos los demás. Esto debería haber resultado obvio para todos. Debería haberlo hecho, pero no lo ha hecho. No lo ha sido.

Cuando nos reunimos por primera vez en la reunión del club hace casi 20 años, nuestro país entraba en una nueva etapa de su desarrollo. Rusia estaba saliendo de un período de convalecencia extremadamente difícil tras la disolución de la Unión Soviética. Lanzamos con energía y buena voluntad el proceso de construcción de un nuevo orden mundial, lo que considerábamos más justo. Es una bendición que nuestro país pueda hacer una enorme contribución porque tenemos cosas que ofrecer a nuestros amigos, socios y al mundo en general.

Lamentablemente, nuestro interés en una interacción constructiva fue malinterpretado, visto como obediencia, como un acuerdo de que el nuevo orden mundial sería creado por aquellos que se declararon ganadores en la Guerra Fría. Fue visto como una admisión de que Rusia estaba dispuesta a seguir los pasos de otros y no a dejarse guiar por nuestros propios intereses nacionales sino por los intereses de otros.

A lo largo de estos años, advertimos más de una vez que este enfoque no sólo conduciría a un callejón sin salida, sino que entrañaba la creciente amenaza de un conflicto militar. Pero nadie nos escuchó ni quiso escucharnos. La arrogancia de nuestros supuestos socios en Occidente se disparó. Ésta es la única forma en que puedo decirlo.

Estados Unidos y sus satélites han tomado un rumbo constante hacia la hegemonía en los asuntos militares, la política, la economía, la cultura e incluso la moral y los valores. Desde el principio tuvimos claro que los intentos de establecer un monopolio estaban condenados al fracaso. El mundo es demasiado complicado y diverso para estar sujeto a un solo sistema, incluso si está respaldado por el enorme poder de Occidente acumulado durante siglos de su política colonial. Sus colegas también, muchos de ellos hoy están ausentes, pero no niegan que, en gran medida, la prosperidad de Occidente se ha logrado saqueando a las colonias durante varios siglos. Esto es un hecho. Básicamente, este nivel de desarrollo se ha logrado robándole a todo el planeta.

La historia de Occidente es esencialmente la crónica de una expansión sin fin. La influencia occidental en el mundo es un inmenso esquema piramidal militar y financiero que constantemente necesita más “combustible” para sostenerse, con recursos naturales, tecnológicos y humanos que pertenecen a otros. Esta es la razón por la que Occidente simplemente no puede y no va a detenerse. Nuestros argumentos, razonamientos, llamados al sentido común o propuestas simplemente han sido ignorados.

Se lo he dicho públicamente tanto a nuestros aliados como a nuestros socios. Hubo un momento en el que simplemente sugerí: ¿quizás también deberíamos unirnos a la OTAN? Pero no, la OTAN no necesita un país como el nuestro. No. Quiero saber, ¿qué más necesitan? Pensamos que nos convertimos en parte de la multitud, que pusimos un pie en la puerta. ¿Qué más se suponía que debíamos hacer? No hubo más confrontación ideológica. ¿Cual fue el problema? Supongo que el problema fueron sus intereses geopolíticos y su arrogancia hacia los demás. Su autoengrandecimiento fue y es el problema.

Nos vemos obligados a responder a una presión militar y política cada vez mayor. He dicho muchas veces que no fuimos nosotros quienes iniciamos la llamada “guerra en Ucrania”. Al contrario, estamos intentando ponerle fin. No fuimos nosotros quienes orquestamos un golpe de estado en Kiev en 2014: un golpe sangriento y anticonstitucional. Cuando [sucesos similares] suceden en otros lugares, inmediatamente escuchamos en todos los medios internacionales –principalmente aquellos subordinados al mundo anglosajón, por supuesto– que esto es inaceptable, esto es imposible, esto es antidemocrático. Pero el golpe de Kiev fue aceptable. Incluso mencionaron la cantidad de dinero gastada en este golpe. De repente, todo era aceptable.

En aquel momento, Rusia hizo todo lo posible por apoyar a los pueblos de Crimea y Sebastopol. No intentamos derrocar al gobierno ni intimidar a la gente de Crimea y Sebastopol, amenazándolos con una limpieza étnica al estilo nazi. No fuimos nosotros quienes intentamos obligar a Donbass a obedecer mediante bombardeos y bombardeos. No amenazamos con matar a nadie que quisiera hablar su lengua materna. Mire, aquí todos son personas informadas y educadas. Podría ser posible (perdón por mi ‘mal tono’) lavar el cerebro a millones de personas que perciben la realidad a través de los medios de comunicación. Pero hay que saber lo que realmente estaba pasando: llevan nueve años bombardeando el lugar, disparando y usando tanques. Aquella fue una guerra, una verdadera guerra desatada contra Donbass. Y nadie contó los niños muertos en Donbass. Nadie lloró por los muertos en otros países, especialmente en Occidente.

Esta guerra, la que el régimen sentado en Kiev inició con el apoyo vigoroso y directo de Occidente, lleva más de nueve años, y la operación militar especial de Rusia tiene como objetivo detenerla. Y nos recuerda que las medidas unilaterales, sin importar quién las adopte, inevitablemente provocarán represalias. Como sabemos, cada acción tiene una reacción opuesta igual. Eso es lo que hace cualquier Estado responsable, todo país soberano, independiente y que se precie.

Todo el mundo es consciente de que en un sistema internacional donde reina la arbitrariedad, donde toda la toma de decisiones depende de aquellos que se creen excepcionales, sin pecado y correctos, cualquier país puede ser atacado simplemente porque no le agrada una potencia hegemónica, que ha perdido todo sentido de proporción –y yo añadiría, cualquier sentido de la realidad.

Desgraciadamente, tenemos que admitir que nuestros homólogos occidentales han perdido el sentido de la realidad y han traspasado todos los límites. Realmente no deberían haber hecho esto.

La crisis de Ucrania no es un conflicto territorial y quiero dejarlo claro. Rusia es el país más grande del mundo en términos de superficie terrestre y no tenemos ningún interés en conquistar territorio adicional. Todavía tenemos mucho que hacer para desarrollar adecuadamente Siberia, Siberia Oriental y el Lejano Oriente ruso. Este no es un conflicto territorial ni un intento de establecer un equilibrio geopolítico regional. La cuestión es mucho más amplia y fundamental y tiene que ver con los principios que subyacen al nuevo orden internacional.

La paz duradera sólo será posible cuando todos se sientan seguros y protegidos, entiendan que sus opiniones son respetadas y que existe un equilibrio en el mundo en el que nadie puede forzar u obligar unilateralmente a otros a vivir o comportarse como le plazca a una potencia hegemónica, incluso cuando contradiga la soberanía, los intereses genuinos, las tradiciones o costumbres de los pueblos y países. En tal acuerdo, el concepto mismo de soberanía simplemente se niega y, lamentablemente, se tira a la basura.

Es evidente que el compromiso con enfoques basados en bloques y el impulso para llevar al mundo a una situación de confrontación continua de “nosotros contra ellos” es un mal legado del siglo XX. Es un producto de la cultura política occidental, al menos de sus manifestaciones más agresivas. Para reiterar, Occidente –al menos una cierta parte de Occidente, la élite– siempre necesita un enemigo. Necesitan un enemigo que justifique la necesidad de acción y expansión militar. Pero también necesitan un enemigo para mantener el control interno dentro de un determinado sistema de esta misma potencia hegemónica y dentro de bloques como la OTAN u otros bloques político-militares. Debe haber un enemigo para que todos puedan unirse en torno al “líder”.

La forma en que otros estados manejan sus vidas no es asunto nuestro. Sin embargo, vemos cómo en muchos de ellos la élite gobernante está obligando a las sociedades a aceptar normas y reglas que la gente –o al menos un número significativo de personas e incluso la mayoría en algunos países– no está dispuesta a aceptar. Pero todavía se les insta a hacerlo, mientras las autoridades inventan continuamente justificaciones para sus acciones, atribuyen los crecientes problemas internos a causas externas y fabrican o exageran amenazas inexistentes.

Rusia es el tema favorito de estos políticos. Por supuesto, nos hemos acostumbrado a esto a lo largo de la historia. Pero intentan presentar como enemigos a aquellos que no están dispuestos a seguir ciegamente a estos grupos de élite occidentales. Han utilizado este enfoque con varios países, incluida la República Popular China, y trataron de hacer lo mismo con la India en determinadas situaciones. Ahora están coqueteando con ella, como podemos ver muy claramente. Conocemos y vemos los escenarios que están utilizando en Asia. Me gustaría decir que los dirigentes indios son independientes y tienen una fuerte orientación nacional. Creo que estos intentos son inútiles, pero continúan con ellos. Intentan presentar al mundo árabe como un enemigo; lo hacen de forma selectiva y tratan de actuar con precisión, pero todo se reduce a esto. Incluso intentan presentar a los musulmanes como un entorno hostil, y así sucesivamente. De hecho, cualquiera que actúe de forma independiente y en beneficio propio es inmediatamente visto por la élite occidental como un obstáculo que debe ser eliminado.

Se están imponiendo asociaciones geopolíticas artificiales en el mundo y se están creando bloques de acceso restringido. Vemos que esto sucede en Europa, donde durante décadas se ha aplicado una política agresiva de expansión de la OTAN, en la región de Asia y el Pacífico y en el sur de Asia, donde están tratando de destruir una arquitectura de cooperación abierta e inclusiva. Un enfoque basado en bloques, si llamamos a las cosas por su nombre, limita los derechos de los estados individuales y restringe su libertad para desarrollarse a lo largo de su propio camino, intentando llevarlos a una “jaula” de obligaciones. En cierto modo, esto equivale obviamente a la desposesión de parte de su soberanía, seguido a menudo por la aplicación de sus propias soluciones no sólo en el ámbito de la seguridad sino también en otros ámbitos, principalmente en la economía, lo que está ocurriendo ahora en las relaciones entre Estados Unidos y Europa. No es necesario explicar esto ahora. Si es necesario, podemos hablar de ello en detalle durante el debate posterior a mis palabras de apertura.

Para lograr estos objetivos, intentan reemplazar el derecho internacional con un “orden basado en reglas”, sea lo que sea que eso signifique. No está claro qué reglas son y quién las inventó. Es simplemente basura, pero están tratando de implantar esta idea en la mente de millones de personas. «Debes vivir de acuerdo con las reglas». ¿Qué reglas?

Y, de hecho, si se me permite, nuestros “colegas” occidentales, especialmente los de Estados Unidos, no sólo establecen estas reglas de manera arbitraria, sino que enseñan a otros cómo seguirlas y cómo deben comportarse en general. Todo esto se hace y se expresa de manera descaradamente maleducada y prepotente. Esta es otra manifestación de la mentalidad colonial. Todo el tiempo escuchamos “debes”, “estás obligado”, “te lo advertimos seriamente”.

¿Quién eres tú para hacer eso? ¿Qué derecho tienes de advertir a los demás? Esto es simplemente asombroso. ¿Quizás quienes dicen todo esto deberían deshacerse de su arrogancia y dejar de comportarse de tal manera hacia la comunidad global que conoce perfectamente sus objetivos e intereses, y deberían abandonar este pensamiento de la era colonial? A veces quiero decirles: despierten, esta era hace mucho que pasó y nunca volverá.

Diré más: durante siglos, ese comportamiento condujo a la replicación de una cosa: las grandes guerras, con diversas justificaciones ideológicas y cuasimorales inventadas para justificar esas guerras. Hoy esto es especialmente peligroso. Como saben, la humanidad tiene los medios para destruir fácilmente todo el planeta, y la manipulación mental continua, increíble en términos de escala, lleva a perder el sentido de la realidad. Es evidente que hay que buscar una salida a este círculo vicioso. Según tengo entendido, amigos y colegas, es por eso que vienen aquí para abordar estos temas vitales en el recinto del Valdai Club.

En el concepto de política exterior de Rusia, nuestro país se caracteriza como un estado-civilización original. Esta redacción refleja de forma clara y concisa cómo entendemos no sólo nuestro propio desarrollo, sino también los principios fundamentales del orden internacional, que esperamos prevalezcan.

Desde nuestra perspectiva, la civilización es un concepto multifacético sujeto a diversas interpretaciones. Hubo un tiempo en que existía una interpretación aparentemente colonial según la cual había un “mundo civilizado” que servía de modelo para el resto, y se suponía que todos debían ajustarse a esos estándares. Aquellos que no estuvieran de acuerdo serían obligados a entrar en esta “civilización” por la porra del maestro “ilustrado”. Estos tiempos, como dije, ya son cosa del pasado y nuestra comprensión de la civilización es bastante diferente.

Primero, hay muchas civilizaciones y ninguna es superior o inferior a otra. Son iguales ya que cada civilización representa una expresión única de su propia cultura, tradiciones y aspiraciones de su pueblo. Por ejemplo, en mi caso, encarna las aspiraciones de mi pueblo, del que tengo la suerte de formar parte.

Destacados pensadores de todo el mundo que respaldan el concepto de un enfoque basado en la civilización se han involucrado en una profunda contemplación del significado de “civilización” como concepto. Es un fenómeno complejo compuesto por muchos componentes. Sin profundizar demasiado en la filosofía, lo que puede no ser apropiado aquí, intentemos describirla pragmáticamente en su aplicación a los acontecimientos actuales.

Las características esenciales de una civilización-Estado abarcan la diversidad y la autosuficiencia, que, en mi opinión, son dos componentes clave. El mundo de hoy rechaza la uniformidad, y cada Estado y sociedad se esfuerza por desarrollar su propio camino de desarrollo que esté arraigado en la cultura y las tradiciones, y esté impregnado de la geografía y las experiencias históricas, tanto antiguas como modernas, así como de los valores de su pueblo. Se trata de una síntesis intrincada que da lugar a una comunidad de civilizaciones distinta. Su fuerza y progreso dependen de su diversidad y naturaleza multifacética.

Rusia se ha ido configurando a lo largo de siglos como una nación de diversas culturas, religiones y etnias. La civilización rusa no puede reducirse a un único denominador común, pero tampoco puede dividirse, porque prospera como una única entidad espiritual y culturalmente rica. Mantener la unidad cohesiva de una nación así es un desafío formidable.

Hemos enfrentado severos desafíos a lo largo de los siglos; siempre hemos salido adelante, a veces a un gran costo, pero cada vez hemos aprendido nuestras lecciones para el futuro, fortaleciendo nuestra unidad nacional y la integridad del Estado ruso.

Esta experiencia que hemos adquirido es realmente invaluable hoy. El mundo es cada vez más diverso y sus complejos procesos ya no se pueden gestionar con simples métodos de gobernanza, pintando a todos con el mismo pincel, como decimos, que es algo que algunos Estados todavía están intentando hacer.

Hay algo importante que añadir a esto. Un sistema estatal verdaderamente eficaz y fuerte no puede imponerse desde fuera. Surge naturalmente de las raíces civilizacionales de países y pueblos y, en este sentido, Rusia es un ejemplo de cómo sucede realmente en la vida, en la práctica.

Confiar en su civilización es una condición necesaria para el éxito en el mundo moderno, desafortunadamente un mundo desordenado y peligroso que ha perdido su rumbo. Cada vez más estados llegan a esta conclusión, tomando conciencia de sus propios intereses y necesidades, oportunidades y limitaciones, de su propia identidad y grado de interconexión con el mundo que los rodea.

Confío en que la humanidad no avanza hacia una fragmentación en segmentos rivales, una nueva confrontación de bloques, cualesquiera que sean sus motivos, o un universalismo desalmado de una nueva globalización. Por el contrario, el mundo va camino de una sinergia de civilizaciones-estados, grandes espacios, comunidades que se identifican como tales.

Al mismo tiempo, la civilización no es una construcción universal, una para todos; no existe tal cosa. Cada civilización es diferente, cada una es culturalmente autosuficiente y se basa en su propia historia y tradiciones en busca de principios y valores ideológicos. El respeto a uno mismo proviene naturalmente del respeto a los demás, pero también implica el respeto de los demás. Por eso una civilización no impone nada a nadie, pero tampoco permite que nada se imponga a sí misma. Si todos vivimos según esta regla, podemos vivir en una coexistencia armoniosa y en una interacción creativa entre todos en las relaciones internacionales.

Por supuesto, proteger su elección de civilización es una gran responsabilidad. Es una respuesta a las infracciones externas, el desarrollo de relaciones estrechas y constructivas con otras civilizaciones y, lo más importante, el mantenimiento de la estabilidad y la armonía internas. Todos podemos ver que hoy el entorno internacional es, lamentablemente, inestable y bastante agresivo, como ya señalé.

Aquí hay una cosa más esencial: nadie debería traicionar su civilización. Éste es el camino hacia el caos universal; es antinatural y, yo diría, repugnante. Por nuestra parte, siempre hemos intentado y seguimos intentando ofrecer soluciones que tengan en cuenta los intereses de todas las partes. Pero nuestros homólogos occidentales parecen haber olvidado las nociones de autocontrol razonable, compromiso y voluntad de hacer concesiones en aras de lograr un resultado que convenga a todas las partes. No, están literalmente obsesionados con un solo objetivo: hacer valer sus intereses, aquí y ahora, y hacerlo a cualquier precio. Si esta es su elección, veremos qué resulta.

Parece una paradoja, pero la situación podría cambiar mañana, lo cual es un problema. Por ejemplo, las elecciones periódicas pueden provocar cambios en el escenario político interno. Hoy un país puede insistir en hacer algo a cualquier precio, pero su situación política interna podría cambiar mañana y empezarán a impulsar una idea diferente y, a veces, incluso opuesta.

Un ejemplo destacado es el programa nuclear de Irán. Una administración estadounidense impulsó una solución, pero la administración siguiente le dio la vuelta al asunto. ¿Cómo se puede trabajar en estas condiciones? ¿Cuáles son las pautas? ¿En qué podemos confiar? ¿Dónde están las garantías? ¿Son estas las “reglas” de las que nos hablan? Esto es una tontería y un absurdo.

¿Por qué sucede esto y por qué todos parecen cómodos con ello? La respuesta es que el pensamiento estratégico ha sido reemplazado por intereses mercenarios a corto plazo, ni siquiera de países o naciones, sino de los sucesivos grupos de influencia. Esto explica la increíble irresponsabilidad, si se la juzga en términos de la Guerra Fría, de los grupos de élite política, que se han despojado de todo miedo y vergüenza y se consideran inocentes.

El enfoque civilizacional confronta estas tendencias porque se basa en los intereses fundamentales y de largo plazo de los Estados y los pueblos, intereses que están dictados no por la situación ideológica actual, sino por toda la experiencia histórica y el legado del pasado, en el que descansa la idea de un futuro armonioso.

Si todos se guiaran por esto, creo que habría muchos menos conflictos en el mundo y los enfoques para resolverlos serían mucho más racionales, porque todas las civilizaciones se respetarían entre sí, como dije, y no intentarían cambiar a cualquiera basándose en sus propias nociones.

Amigos, he leído con interés el informe elaborado por el Club Valdai para la reunión de hoy. Dice que actualmente todo el mundo se esfuerza por comprender e imaginar una visión del futuro. Esto es natural y comprensible, especialmente para los círculos intelectuales. En una era de cambios radicales, cuando el mundo al que estamos acostumbrados se está desmoronando, es muy importante entender hacia dónde nos dirigimos y dónde queremos estar. Y, por supuesto, el futuro se está creando ahora, no sólo ante nuestros ojos, sino también con nuestras propias manos.

Naturalmente, cuando están en marcha procesos tan masivos y extremadamente complejos, es difícil o incluso imposible predecir el resultado. Independientemente de lo que hagamos, la vida hará ajustes. Pero, en cualquier caso, debemos darnos cuenta de por qué nos esforzamos, de lo que queremos lograr. En Rusia existe ese entendimiento.

Primero. Queremos vivir en un mundo abierto e interconectado, donde nadie intentará jamás poner barreras artificiales en el camino de la comunicación de las personas, su realización creativa y su prosperidad. Necesitamos esforzarnos por crear un entorno libre de obstáculos.

Segundo. Queremos que la diversidad del mundo se preserve y sirva como base para el desarrollo universal. Debería estar prohibido imponer a cualquier país o pueblo cómo deben vivir y cómo deben sentirse. Sólo una verdadera diversidad cultural y civilizacional garantizará el bienestar de los pueblos y un equilibrio de intereses.

En tercer lugar, Rusia aboga por la máxima representación. Nadie tiene el derecho ni la capacidad de gobernar el mundo por otros y en nombre de otros. El mundo del futuro es un mundo de decisiones colectivas tomadas en los niveles en los que son más efectivas y por aquellos que son verdaderamente capaces de hacer una contribución significativa a la resolución de un problema específico. No es que uno decida por todos, y ni siquiera todos deciden todo, sino que quienes se ven directamente afectados por tal o cual tema deben ponerse de acuerdo sobre qué hacer y cómo hacerlo.

En cuarto lugar, Rusia defiende la seguridad universal y una paz duradera basada en el respeto de los intereses de todos: desde los países grandes hasta los pequeños. Lo principal es liberar las relaciones internacionales del enfoque de bloque y del legado de la era colonial y la Guerra Fría. Llevamos décadas diciendo que la seguridad es indivisible y que es imposible garantizar la seguridad de algunos a expensas de la seguridad de otros. De hecho, se puede lograr la armonía en este ámbito. Sólo hay que dejar de lado la altivez y la arrogancia y dejar de mirar a los demás como compañeros de segunda clase, parias o salvajes.

Quinto, defendemos la justicia para todos. La era de la explotación, como dije dos veces, quedó en el pasado. Los países y los pueblos son claramente conscientes de sus intereses y capacidades y están dispuestos a confiar en sí mismos; y esto aumenta su fuerza. Todos deberían tener acceso a los beneficios del mundo actual, y los intentos de limitarlos para cualquier país o pueblo deberían considerarse un acto de agresión.

Sexto, defendemos la igualdad, el potencial diverso de todos los países. Este es un factor completamente objetivo. Pero no menos objetivo es el hecho de que ya nadie está dispuesto a aceptar órdenes ni a hacer depender sus intereses y necesidades de nadie, sobre todo de los ricos y más poderosos.

Éste no es sólo el estado natural de la comunidad internacional, sino la quintaesencia de toda la experiencia histórica de la humanidad.

Estos son los principios que nos gustaría seguir y a los que invitamos a todos nuestros amigos y colegas a unirse.

¡Colegas!

Rusia fue, es y será uno de los cimientos de este nuevo sistema mundial, dispuesta a una interacción constructiva con todos los que luchan por la paz y la prosperidad, pero dispuesta a una dura oposición contra quienes profesan los principios de la dictadura y la violencia. Creemos que prevalecerán el pragmatismo y el sentido común y se establecerá un mundo multipolar.

Para concluir, quisiera agradecer, como siempre, a los organizadores del foro por sus preparativos fundamentales y calificados, así como agradecer a todos los presentes en esta reunión de aniversario por su atención. Muchas gracias.

Por Vladimir Putin

Discurso publicado originalmente el 5 de octubre de 2023 en kremlin.ru

Seguir leyendo las preguntas y respuestas (en inglés).