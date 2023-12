El entramado de ilícitos de platas que explotó en el GORE Araucanía y que repercute en Renovación Nacional

Los líos de plata del GORE Araucanía

Diversas son las aristas que tienen en el ojo del huracán al GORE ARAUCANÏA. La última, se refiere a traspasos de dineros a dos fundaciones: Folab y Educc, sin embargo también resuenan otras instancias también ligadas a sectores de la derecha en el sur de Chile.

Fue noticia, que en horas de la mañana del miércoles 27 de diciembre, por disposición del fiscal de alta complejidad Carlos Cornejo -previa autorización de tribunales, se incautó documentos y archivos vinculados a traspasos ilícitos de dineros fiscales, junto con la detención de una funcionaria de confianza, Jefa de División: Susan Alarcón Rubilar, militante de Renovación Nacional, trabajadora social, quien se desempañaba en la repartición desde el gobierno de Sebastián Piñera en 2019.

La funcionaria del GORE Araucanía, es imputada por los delitos de fraude al Fisco reiterado y cohecho, quien, según fuentes judiciales, participó en la elaboración de dos proyectos que presentaron Folab y Educc, por $365 millones cada uno, recibiendo un pago de $9 millones por ello.

Cabe consignar, que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), mantiene una querella por fraude al fisco contra Fundaciones Folab y Educ, a quienes se les investigan traspasos de dinero que financiarían cursos los que no se completaron, razón por la que se denomina el caso “manicure”.

La querella acusa a los hermanos Rinett y Juvenal Ortiz del delito de lavado de activos, sin embargo, también recae la querella del CDE en funcionarios del GORE Araucanía: Iván Soriano, Luis Loyola González, Ítalo Flores Toro y Susan Alarcón Rubilar, jefaturas de las divisiones como Infraestructura, Administración y Fomento e Industria.

La defensa de Susan Alarcón

Llamó la atención, que durante la audiencia de formalización a la imputada Susan Alarcón Rubilar, apareciera como abogado defensor, Francisco Ljubetic.

“La detención de la funcionaria pública fue declarada ajustada a derecho por el juez Cox, pese al incidente de ilegalidad que promovió el abogado defensor penal privado de la imputada, Francisco Ljubetic Romero, exfiscal regional del Ministerio Público en La Araucanía, quien incluso ingresó un recurso de amparo el que fue rechazado por el magistrado”, consignó Radio Biobío.

Ljubetic fue Fiscal Regional de la Araucanía en los años 2005 – 2013. Es directivo, vice decano de la Universidad Autónoma de Temuco y cercano a su propietario: Teodoro Ribera, quien a su vez, es militante de Renovación Nacional, ex parlamentario, ex directivo de TVN , fue parte de la comisión de expertos del fracasado proyecto constituyente de las derechas y ex ministro de Justicia en el gobierno de Sebastián Piñera.

La Universidad Autónoma de Chile, ha sido la casa de estudios que más recursos ha recibido desde el GORE Araucanía. A modo de ejemplo, un reportaje de Araucanía Diario, daba cuenta que durante 2022, Luciano Rivas traspasó $330 millones a la Universidad Santo Tomás, $3.736 millones a la Universidad Mayor, $3.150 millones a la Universidad de la Frontera y 11.679 millones de pesos (once mil) a la Universidad Autónoma de Chile, de Teodoro Ribera.

Otros casos en la palestra que involucran al GORE Araucanía

Luciano Rivas Stepke, fue presidente de la Multigremial, ligada a sectores industriales de la Región de la Araucanía. Fue elegido Gobernador Regional de la Araucanía en segunda vuelta en junio del 2021, como independiente en cupo de Evopoli, pacto Chile Vamos. El 16 de marzo de este 2023, asistió a la campaña del Partido Republicano junto a José Antonio Kast, para apoyar candidaturas de cara a la elección de consejeros constituyentes del 7 de mayo, según publicación de T13.

Otro de los hechos que ha generado escándalo en la Araucanía y que es motivo de investigación, es el traspaso de más de dos mil millones de pesos a la Fundación Local, con domicilio en Reñaca (Viña del Mar), cuyo representante legal, Héctor Troncoso Triviño, amigo personal de Rivas. Poco después de adjudicarse fondos para ejecutar proyectos turísticos e iniciativa de reciclaje, se reveló que la fundación se había creado hace apenas dos años y ni siquiera contaba con un sitio web vigente, sin contar con experiencia en las materias.Sus redes sociales, por otro lado, fueron creadas un par de días antes de que la fiscalía iniciara la investigación, así como la oficina en Temuco.

Otro caso develado, es que Luciano Rivas, quien también fue ex vocero de la multigremial, transfirió 421.420.992 millones de pesos para “Capacitación y Formación de Dirigentes del La Araucanía” a la Fundación Espacio Coigue. Dicha Fundación está dedicada a ser un “espacio interactivo educativo para jóvenes y estudiantes”, sin experiencia en capacitación.

Sus giros en el SII son de fundaciones, venta al por menor y actividades de museos, gestión de lugares y edificios históricos.

La Fundación “Coigue”, está compuesta por la siguiente directiva: Presidenta: Claudia Lillo Echeverría fue candidata a diputada por Chile Vamos; Tesorero: Sebastían Naveillan Mebus, dirigente de APRA, Asociación Gremial de Productores Agrícolas de Victoria y Malleco, sobrino de la diputada Naveillan e integrante de la Comisión por la Paz.; Secretario: Andrés Cox Baeza, empresario agrícola y ganadero.

Cabe consignar, que Sebastián Naveillán, quien fue designado por Luciano Rivas, como integrante de la “Comisión por la paz y el Entendimiento”, miembro del APRA, al igual que su tía, la diputada Gloria Naveillán, identificados como un grupo “potencialmente paramilitar”, según informe reservado del 2015 de carabineros, de acuerdo a publicación de Ciper Chile.

Otro tema que ha estado en la polémica, son los millones de pesos fiscales, aún no determinados, que utiliza el gobernador para “consultas ciudadanas” y campañas publicitarias. La última, bajo la consulta ¿Está de acuerdo en que el gobierno debe presentar una ley de reparación de víctimas del terrorismo y la violencia rural en Chile?, donde participaron tan solo 18 mil personas, de un universo electoral de más de 900 mil personas.

Una publicación de Ciper Chile, con relación a las “consultas ciudadanas” de Rivas, señaló que: “muchas veces la democracia plebiscitaria constituye un riesgo por su uso inadecuado, desregulado y sesgado. Una consulta mal diseñada puede no representar a los distintos grupos ciudadanos y sus sensibilidades”. Además del despilfarro de recursos del país.

El 18 de julio del 2023, 22 los alcaldes de La Araucanía, de las provincias de Cautín y Malleco, entregaron su público apoyo a la gestión de Luciano Rivas en medio de los cuestionamientos por platas, dando fe de su trabajo y asegurando su buen obrar en el traspaso de recursos públicos para “ejecutar programas que ha realizado el Gobierno Regional de La Araucanía, aprobados por el Consejo Regional bajo el liderazgo del gobernador Luciano Rivas, durante estos dos años de mandato en la región”, señalaban según publicación de Araucanía Diario.

El diputado Miguel Mellado, ex Core, ex gobernador en el Gobierno de Piñera y actual diputado de Renovación Nacional, quien se desempeñó como director de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Autónoma y estaría ligado a la familia Ribera en “Sociedad de Televisión y Radiodifusión S.A.”, según reportaje de Ciper Chile, fue otra de las voces de Renovación Nacional que salió en su defensa en julio de este año, manifestando: “Él es el único gobernador del país que pasa todos los fondos para aprobación del Core”, consignó así Araucanía Diario.

