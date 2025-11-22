El falso “fraude” electoral en Puerto Montt: la candidata de Kaiser que viralizó video y que fue desmentida por Carabineros

La candidata a diputada Camille Sigl (Partido Nacional Libertario) difundió el 16N un falso fraude electoral en Puerto Montt, afirmando que era para "seguir ocupando el poder". Carabineros desmintió que era un voto asistido para una persona con obesidad mórbida. La aspirante no electa no se retractó ni pidió disculpas.

Autor: El Ciudadano
Candidata del Partido Nacional Libertario amplificó desinformación sobre “fraude electoral” a mil kilómetros de distancia los hechos

Una semana después de las elecciones, se recuerda un video de la candidata a diputada por el Distrito 12, Camille Sigl, del Partido Nacional Libertario, quien fue una de las difusoras de la desinformación sobre un supuesto fraude electoral en Puerto Montt, hecho que fue categóricamente desmentido por Carabineros el mismo domingo 16 de noviembre.

A través de sus redes sociales, y pese a estar a más de mil kilómetros de distancia de los hechos, Sigl publicó el video del procedimiento junto al texto “Fraude electoral en Puerto Montt🫵🏻”. En la grabación, realizó graves acusaciones, afirmando textualmente: “Los ‘zurdos’ se dedicaron a robar, a mentir y a estafar a este país, nadie les cree nada, por eso tienen que acudir a este tipo de prácticas, para seguir ocupando el poder”, sentenciando que era un mecanismo para no despegarse “de la teta del Estado”.

La versión de la candidata se contrapone radicalmente con la explicación oficial. Carabineros aclaró que el registro mostraba un voto asistido para una persona con obesidad mórbida, que no podía ingresar al local de votación y que fu destacado por CNN Chile, procedimiento que se realizó en su vehículo y en presencia de personal policial. Esta aclaración fue pública desde la tarde del mismo día de la votación, sin embargo, la candidata no hizo la aclaración de un video que tuvo más de 48 mil reproducciones solamente en X .

Cabe señalar que Camille Sigl no resultó electa.

