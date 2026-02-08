El Gabinete de Kast y figuras que causan polémica: Jouannet, Silva, Codina, Chomalí y Farías entre los mencionados

Los nombramientos clave del presidente electo

El presidente electo José Antonio Kast anunció este sábado sus primeros nombramientos de subsecretarios y delegados presidenciales en una ceremonia en el hotel Radisson de Las Condes.

Según un reporte de El Mostrador, entre los designados destacan «varios ‘viejos conocidos’ para la opinión pública». El más notorio es Germán Codina, ex alcalde de Puente Alto y nuevo delegado para la Región Metropolitana, quien declaró: «Las personas están antes que las diferencias políticas, las personas están antes que los partidos».

El medio detalla que varios delegados poseen una extensa trayectoria en cargos públicos. En regiones, se nombra a Cristián Sayes (Arica y Parinacota), ex Seremi de Economía; Adriana Tapia (Tarapacá), ex Seremi de Salud; y Sofía Cid (Atacama), ex diputada. En un puesto clave, como delegado presidencial para La Araucanía, asume el exfiscal Francisco Ljubetic. El reporte de El Mostrador también menciona a ex intendentes, cores y seremis completando la lista de autoridades territoriales.

Entre los subsecretarios, El Mostrador resalta figuras como Rafael Araos, conocido por su rol en Epidemiología durante la pandemia; el diputado Andrés Jouannet en Seguridad Pública; y el vicealmirante Rodrigo Álvarez en Defensa. Se observan varios «retornos»: el arquitecto Emilio de la Cerda a Cultura y Andrés Otero a Deportes, ambos del segundo gobierno de Piñera. En Educación, asume Daniel Rodríguez, ex director ejecutivo de la ONG Acción Educar.

¿Restauración de la vieja política?

El comunicador y analista Roberto Merken ofrece una lectura crítica de los nombramientos. En diversos posteos afirma que se trata de «La restauración de la vieja política por parte de José Antonio Kast».

Señala un patrón que integra a «figuras ligadas a gestiones municipales cuestionadas», como Ericka Farías (Magallanes), vinculada a la administración de Cathy Barriga en Maipú. Revela que presentó una querella contra un funcionario que alertó irregularidades en Maipú, causa que finalmente no prosperó.

También cuestiona al propio Germán Codina. Acusa un diseño que combina «fundamentalismo, mercado sin contrapesos y redes bajo sospecha».

También profundiza en casos específicos. Repite la acusación del alcalde Matías Toledo de dejar un «déficit cercano a los $4.400 millones» en Puente Alto, enlazando a una noticia sobre una indemnización a un colaborador.

Cita reportes de de Radio Biobío para cuestionar a la futura ministra de Salud, May Chomali, quien habría firmado contratos por trato directo con el MINSAL, lo que generaría un «conflicto de interés evidente».

En educación, advierte que el subsecretario Daniel Rodríguez, proveniente de Acción Educar, «ha sido un opositor explícito de la gratuidad universitaria», preguntándose si esto significa un retroceso al «modelo impuesto en los años de Pinochet». Se pregunta asimismo: ¿Está en riesgo la gratuidad universitaria y con ello el acceso de las personas de bajos recursos económicos a la educación superior?

El analista enfoca su crítica en Luis Silva, nuevo subsecretario de Justicia, recordando que en el Consejo Constitucional buscó «blindar a las ISAPRES» frente a fallos de la Corte Suprema que ordenaban devolver dinero a los usuarios.

¿Peligran las garantías en salud con el nuevo subsecretario?



En Seguridad, menciona las «dudas» sobre Andrés Jouannet, citando investigaciones de CIPER sobre sus vínculos societarios con un empresario chino controversial.