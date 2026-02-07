Metamorfosis de Kast: Tras tachar de “Gobierno fracasado”, hoy nombra a varias figuras del Piñerismo y Chile Vamos en su equipo

La metamorfosis de Kast : Copa en su gobierno cuadros de Piñera

Atrás quedaron los dardos incendiarios lanzados en aquel 2021 contra el gobierno de Sebastián Piñera (Chile Vamos), al que sentenció sin legado y calificó como «el peor Presidente de los últimos 30 años». En aquel entonces, acusó al Gobierno de «faltar a su palabra una y otra vez», de «defraudar completamente a los chilenos» y de plegarse a las ideas de sus «adversarios», declarando que su administración era de «luces y sombras» en la que no se podía confiar.

Esa retórica de denuncia y purismo hoy se desvanece ante una fría realidad gubernamental.

La contradicción se materializa en la nómina de su «segunda línea» gubernamental, publicada este 7 de febrero de 2026, que revela una cooptación masiva de cuadros provenientes de los mismos partidos y gobiernos que antes vilipendió, a pesar que en su historial fue militante de la Unión Demócrata Independiente.

Vinculados a Renovación Nacional (RN) ha nombrado a Pablo Mira (Subsecretario de Derechos Humanos), José Ignacio Vial (Medio Ambiente), Daniela Castro (Mujer), Patricio Torres (Relaciones Exteriores), Constanza Castillo (Segpres) y a delegados regionales como Julio Anativia (Biobío). Vinculados a la Unión Demócrata Independiente (UDI) ha incorporado a Máximo Pavez (Interior), María Paz Lagos (Turismo), Gustavo Rosende (Trabajo) y a Susana Pinto (Delegada de O’Higgins).

La operación de cooptación se extiende más allá de la militancia formal, incluyendo a independientes propuestos por la UDI y cercanos al mundo de Chile Vamos, según publicaciones como EMOL. Nombres como Natalia Aguilar (Vivienda), Nicolás Balmaceda (Obras Públicas), Karlfranz Koehler (Economía) y Alejandro Fernández (Desarrollo Social) ocupan subsecretarías clave.

En La Araucanía, designó al ex Fiscal Francisco Ljubetic, independiente, sin embargo su vínculo activo es con Teodoro Ribera (exministro RN de Piñera), ligado en la Universidad Autónoma desde la fundación de dicha casa de estudios.

También, entre las designadas, está la exfiscal Ana Victoria Quintana, quien era militante del Partido Nacional Libertario, la que fue congelada según señaló Johannes Kayser.

Así, la gran nota de la administración Kast hasta ahora es su metamorfosis: del crítico acérrimo que prometía barrer con el establishment de Chile Vamos, al arquitecto de un gabinete que lo reproduce ampliamente.

