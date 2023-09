El historial de casos de violencia de género de Sebastián Ramírez, participante de Gran Hermano

«Cuando me iba, me perseguía (…) venía para acá afuera, él me seguía y me hablaba fuerte. Yo me iba a duchar y él me encerraba”, así describió Cony Capelli uno de los tantos encuentros que tuvo con Sebastián Ramírez, con quien vivió un breve romance en el reality show de CHV, “Gran Hermano Chile”.

En redes sociales, los seguidores del reality show no quedaron indiferentes ante la confesión que Cony le hizo a Raimundo, quien comparó a Ramírez con su expareja.

CÓMO QUE SEBASTIÁN ENCERRABA A CONI EN EL BAÑO MIENTRAS ESTABA DESNUDA??? Y producción dejaba pasar eso?? @chilevision#GranHermanoCHV pic.twitter.com/BDKkMDcjJp — TEAM CONY 🩰✨ (@svmxcl) August 5, 2023

“Tatán” como es conocido popularmente, también fue acusado de violencia psicológica por su expareja, la actriz Valentina Saini, quien a través de una publicación de Instagram rescatada por el sitio Infama.cl, expuso los hechos de violencia que Ramírez habría tenido contra ella.

“Fui agredida psicológicamente por el papá de mi hija, lo que mucho tiempo me hizo desconfiar y alejarme de poder tener relaciones sanas (el amor y cariño no se compra con nada). Estuve escuchando frases como ‘eres mala actriz’, ‘con una hija nadie te pescará’, ‘maraca’”, afirmó Saini.

Además, de las acusaciones de Capelli, Saini denunció que Sebastián Ramírez estaba atrasado con la pensión alimenticia de su hija.

Historial de violencia

El año 2019, Sebastián Ramírez participó en el reality RE$I$TIRÉ producido por Mega, ocasión en la que le arrojó un balde de agua fría a la española Aída Nazar. Mira el momento aquí

La violencia de género ha tenido una lamentable relevancia en Gran Hermano. Hace unas semanas, Scarlette acusó a Rubén de tocarla sin su consentimiento mientras dormía. Ante la denuncia de la participante, la producción del reality suspendió la participación de Rubén mientras se llevan a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer el presunto caso de abuso sexual.