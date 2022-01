El lapsus del senador Iván Moreira que desató risas en plena discusión del proyecto de Pensión Garantizada: «Cada 15 días tenemos que hacernos un antígeno prostático»

El senador Iván Moreira (UDI) tuvo un lapsus durante su intervención en la Sala que generó la risa de todos los presentes.

El Senado estaba debatiendo el proyecto de Pensión Garantizada Universal, no obstante, el senador solicitó la palabra para pedir cumplimiento de las medidas sanitarias contra el Covid-19.

“A ver presidenta, muy cortito. Le quiero pedir formalmente que el tema de los aforos, presencialidad o telemático se vea en los comités”, comenzó su discurso Moreira.

En este sentido, Moreira continúo y aseveró que muchas normas establecidas, no se cumplen ni siquiera en el seno del Senado.

Posteriormente, al momento de referirse que todos los senadores deben realizarse una prueba de antígenos para detectar si es positivo o no a Covid-19; el senador se refirió a un «antígeno prostático».

“Y por favor, no rasguemos vestiduras. Aquí hay ciertas normas que ni siquiera los senadores cumplen. Aquí hay un instructivo que dice que a lo menos cada 15 días tenemos que hacernos un ‘antígeno prostático’, un antígeno, chuuu…”, afirmó generando una risa generalizada de todos los que estaban presentes, incluso del parlamentario de la UDI, consignó BioBio Chile.

El momento generó risas entre los presentes y el senador solo cerró diciendo: “Debe ser por la edad que me estoy acordando”.

Iván Moreira trató de terminar su idea. “Me traicionó la edad, por eso me estoy acordando… Pero hablando en serio, aquí ahora hay senadoras y senadores que no se hacen el antígeno, no prostático, eso lo que quería decir”, culminó.

La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), por su parte señaló que la situación “es un gran micrófono abierto”, haciendo alusión a los hechos registrados en sesiones anteriores y que sufrió la propia parlamentaria-

Incluso, algunos senadores, como Alejandro Navarro y Juan Antonio Coloma, se pusieron de pie para aplaudirlo.

Moreira intentó seguir adelante con su idea y agregó “será por la edad que me estoy acordando… mire, bueno, me traicionó… Pero oye, no rasguemos vestiduras. Pero aquí, de verdad, hay senadoras y senadores que no se hacen el antígeno, el no prostático”.

“Todavía no tenemos que hacernos ése las senadoras, sólo para información”, le contestó Rincón.

La ciudadanía se pronunció en redes sociales sobre el cómico momento. ¿Qué tipo de examen se hace? fue una de las preguntas que realizaron los usuarios de Twitter.

