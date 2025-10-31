El legendario Manuel Rodríguez cabalga de nuevo: vuelve “Húsar”, la ópera rock histórica de Chile

Húsar, la primera ópera rock histórica de Chile, creada y liderada por el músico Ives Gullé, regresará a los escenarios con un concierto único que se llevará a cabo el 20 de diciembre de 2025 en el Club Chocolate de Santiago (Ernesto Pinto Lagarrigue #192, Barrio Bellavista, Recoleta).

En este evento Gullé interpretará en su totalidad su emblemático disco debut (2011), una obra fundamental dentro del power/heavy metal nacional.

En el espectáculo, que comenzará a las 20:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de himnos del metal chileno como ‘Ejército Libertador’, ‘Humillación’, ‘Opresión’ y otros temas que narran con potencia musical la historia de Manuel Rodríguez, el legendario Húsar de la Muerte .

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del Sistema Passline con valores de $18.000 (preventa), $20.000 (general) y $30.000 (palco VIP), siendo un evento exclusivo para mayores de 18 años.

El hombre detrás del Húsar: Ives Gullé y su cruzada musical

Durante décadas Ives Gullé ha sido un referente del metal chileno. En su trabajo ha explorado e integrado a este estilo temáticas propias de nuestro país como la cosmovisión mapuche, la historia del nacimiento de la patria e incluso el alma los Kawésqar.

En una entrevista con Rockaxis en 2022, Gullé reflexionó sobre su motivación: «Con mi trabajo he tratado de aportar un granito de arena acercando al metal con la cultura, la historia de chile y nuestras raíces» .

Esta búsqueda artística lo ha llevado a crear una discografía sobresaliente que, además de «Húsar», incluye «Invasión» (disco que relata la llegada de los españoles encabezados por Pedro de Valdivia) y «Kawésqar» (álbum que refleja la cosmovisión del pueblo al sur de Chile) .

Hacia nuevos horizontes: el proyecto «Salvador»

Este concierto de regreso no solo conmemora el pasado, sino que también sirve como antesala del próximo proyecto conceptual de Gullé: «Salvador», una producción que relata la vida del expresidente chileno Salvador Allende y que se espera sea lanzada en 2026.

Una noche cargada de metal e historia

El esperado concierto de diciembre no solo contará con la presentación completa de «Húsar» sino que tendrá como teloneros a los chilenos Dolezall, finalistas de los Premios Pulsar en la categoría Metal, quienes se han consolidado como una de las bandas con mayor proyección dentro del heavy/power nacional .

La cita promete ser una noche cargada de épica, fuerza y emoción, donde Húsar revivirá las gestas heroicas que dieron vida a su narrativa musical . Con un setlist especialmente preparado para la ocasión, los asistentes podrán experimentar una puesta en escena única que recordará por qué este proyecto marcó un antes y un después en el metal chileno .

Para los seguidores del metal y la historia nacional, esta representa una oportunidad única de presenciar el renacer de un proyecto que se ha ganado un lugar especial en la escena musical chilena. Como bien lo expresa la convocatoria: «No te pierdas esta oportunidad de vivir uno de los regresos más esperados del metal chileno» .

Para más información:

Sistema de entradas: Passline

Redes sociales: @IvesGulleMusica (Instagram), IvesGulle (Facebook), @IvesGulle (Tik Tok).Spotify y todas las plataformas digitales.

Locación: Club Chocolate, Ernesto Pinto Lagarrigue #192, Barrio Bellavista, Recoleta