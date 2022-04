El libro «Las Leyes del Olvido» de Isabel Hernández será presentado en la Embajada de Argentina en Santiago de Chile

Isabel Hernández nació en Rosario (Argentina) y reside desde más de 30 hace años en Chile. Es antropóloga y ha dirigido numerosos proyectos de investigación en Latinoamérica. Ha publicado libros de ciencias políticas y sociales, así como artículos científicos traducidos a distintos idiomas.

Su más reciente publicación, Las leyes del olvido (2021, UNR Editora), fue bien interpretada por María Graciela Galván, que dice en el Prólogo: Al iniciar la lectura me encuentro con un texto de Javier Cercas. Lo interpreto como un guiño literario, una pista de su propósito, el brindarnos una ficción con datos de la realidad acontecida. Me permito relacionarlo con las palabras de Adolfo Pérez Esquivel: “La Memoria no es para quedarnos en el pasado, cuidado con esto. La Memoria nos ayuda a iluminar el presente y a construir nuevas posibilidades de vida”.

El relato se estructura en torno a la vida de Carmen Ballesteros, quien luego de haber sido trasladada de una celda de un centro de detención clandestino a una institución neuropsiquiátrica, en el delirio alucinatorio producido por la tortura pudo vislumbrar una parte de la historia de su abuelo, su pariente más cercano, una parte de la historia que no pudo conocer de manera directa.

Melisa L. Campitelli Mayor, Ministra Jefa Sección Cultural de la Embajada de la República Argentina ha hecho extensiva de la invitación: “Tenemos el agrado de invitar a usted a la presentación del libro: «Las Leyes del Olvido», de la escritora argentina Isabel Hernández, que tendrá lugar el próximo martes 26 de abril a las 18.00 horas en la Residencia Oficial de la República Argentina, Av. Vicuña Mackenna 45, Santiago”.

Agrega la invitación: “Les informamos que durante la actividad no se venderán ejemplares, pero se realizará una preventa exclusiva, para lo cual pueden contactarse con Marcela Godoy Cataldo, Coordinadora Editorial, +56 9 69060844, [email protected] . El producto de la venta de los libros será donado por la autora para las actividades editoriales de la Universidad Nacional de Rosario, casa de altos estudios en la que se formó”.

Indican asimismo que, por cuestiones de aforo, agradecen confirmar asistencia al presente correo: [email protected]

Se solicitará pase de movilidad y control de temperatura.

