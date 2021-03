El líder de la ultraderecha chilena, José Antonio Kast, da positivo a COVID-19

A través de su canal de Youtube, el líder del partido de ultraderecha “Repúblicanos”, anunció que había dado positivo a COVID-19, y que había decidido aislarse junto a su familia. De este modo, Kast señaló:

“Estimados amigos, les quiero comunicar que hoy por la mañana he recibido la notificación de que estoy contagiado de COVID-19″.

A esto, el candidato que ha estado activo haciendo campaña junto a los candidatos y candidatas de su partido para las elecciones de abril, señaló que comenzó a presentar síntomas leves ya el pasado domingo. Es por ello que decidió hacerse un examen PCR, el que finalmente dio positivo.

“Al igual que la mayoría, he tratado de cumplir con todas las normas sanitarias y las medidas que nos han señalado para cuidarme y cuidar a otros no contagiarlos con este virus. Siempre he tenido un frecuente lavado de manos, he usado mascarilla, alcohol gel y he mantenido distancia física con las personas”.

Además, el ex candidato presidencial conservador, señaló que “confiaba en Dios que en los próximos días, él y su familia, superarían esto sin inconvenientes”.

video: