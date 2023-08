El macartismo está de vuelta: juntos podemos detenerlo

Nos unimos contra el surgimiento de un nuevo macartismo que tiene como objetivo a los activistas por la paz, a los críticos de la política exterior de EE. UU. y a los estadounidenses de origen chino. A pesar del aumento de la intimidación, nos mantenemos firmes en nuestra misión de fomentar la paz y la solidaridad internacional, contrarrestando la narrativa del militarismo, la hostilidad y el miedo.

A medida que el gobierno de EE. UU. se enfrenta a una gran crisis de legitimidad, se ha vuelto más temeroso de que los jóvenes se vuelvan conscientes y se organicen para cambiar el mundo. Medios de comunicación influyentes como el New York Times se han unido a la extrema derecha en el uso de tácticas de intimidación para silenciar a estos defensores del cambio, atacando no solo a la izquierda sino a todos los que apoyan la libertad de expresión y los derechos democráticos.

Las instituciones políticas y mediáticas, tanto liberales como conservadoras, han iniciado ataques al estilo de McCarthy contra personas y organizaciones que critican la política exterior de Estados Unidos, etiquetando a los defensores de la paz como «agentes chinos o extranjeros». Esta campaña utiliza insinuaciones y caza de brujas, lo que representa una amenaza para la libertad de expresión y el derecho a disentir. Debemos oponernos a esta tendencia.

Científicos, investigadores y hasta miembros del servicio militar de ascendencia china han sido acusados falsamente de espionaje y ser agentes extranjeros no registrados, a menudo con casos que luego colapsan debido a insuficientes evidencias. Al igual que en los viejos tiempos de «Terror rojo» y McCarthy, cuando decenas de organizaciones y líderes como W.E.B Du Bois, Eugene Debs, Emma Goldman, Paul Robeson y Martin Luther King Jr y otros fueron atacados con acusaciones sin hechos, hoy, organizaciones prominentes e individuos, incluidos CODEPINK, The People’s Forum y Tricontinental Institute, han sido blanco de difamaciones y acusaciones propagadas por medios como The New York Times.

Su estrategia pinta una imagen siniestra de una red secreta que financia el movimiento por la paz. Sin embargo, no hay nada ilegal ni marginal en oponerse a una Nueva Guerra Fría o a un «conflicto de grandes potencias» con China, puntos de vista compartidos por cientos de millones en todo el mundo. Recibir donaciones de ciudadanos estadounidenses que comparten estos puntos de vista no es ilícito.

Los medios de comunicación han tratado de escandalizar a las fuentes de financiación de varias organizaciones que están en primera línea trabajando con movimientos antirracistas, feministas, contra la guerra, abolicionistas, de justicia climática y otros movimientos en los Estados Unidos y en todo el mundo. Mientras tanto, cuando los filántropos neoliberales blancos inundan a las organizaciones sin fines de lucro con fondos significativos para apoyar sus agendas políticas, esto rara vez se examina o se hace responsable ante las comunidades a las que impactan.

Desde el New York Times hasta Fox News, hay un resurgimiento del Terror Rojo que una vez destrozó muchas vidas y amenazó a los movimientos por el cambio y la justicia social. Este ataque no es solo a la izquierda sino a todos los que ejercen su libertad de expresión y sus derechos democráticos. Debemos resistir con firmeza esta caza de brujas racista y anticomunista y seguir comprometidos con la construcción de un movimiento internacional por la paz. Ante la adversidad, decimos NO a la caza de brujas xenófoba y SÍ a la paz.

Por: Instituto Tricontinental