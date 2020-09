El MIR de Chile da respaldo irrestricto al gobierno de Nicolás Maduro

En entrevista realizada en el programa #APRUEBO2020, trasmitido en vivo vía Streamig por las Pantallas de El Rebelde TV, en el marco del tema referente al plebiscito constituyente que se realizará con la participación de todos los chilenos este 25 de octubre, el Secretario General del Movimiento de Izquierda – MIR de Chile, Demetrio Hernández, aprovechó la oportunidad para referirse a la situación de la República Bolivariana de Venezuela.

En cuanto a este tópico Hernández indicó «el total apoyo del MIR al pueblo venezolano y a su gobierno y el rechazo más absoluto a los dichos de algunos dirigentes políticos y diputados que pretenden, desde el olimpo de la democracia, condenar a los trabajadores venezolanos, que han iniciado tiempo atrás un camino patriótico de defensa de sus riquezas básicas». Palabras que llegan justo cuando los gobiernos que integran el grupo de Lima, intentan reactivar una ofensiva contra la democracia en Venezuela.

Demetrio Hernández junto al presidente Nicolás Maduro. Foro de Sao Paulo, Julio 2019.

El MIR reitera su apoyo permanente con la Revolución Bolivariana, ante la avanzada imperialista liderada por Mike Pompeo con el objetivo de torpedear las próximas elecciones soberanas que enfrentará el pueblo venezolano para elegir a los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional, cámara que hasta hoy se encuentra en desacato por el Tribunal Supremo de ese país y controlada por la oposición.

«Estamos con el proceso bolivariano porque nosotros conocimos lo que es defenderse del imperialismo norteamericano», dice Demetrio Hernández al referirse al impulso en Venezuela de «… un programa patriótico y nacional de defensa de las riquezas básicas, de generar las condiciones materiales, económicas, políticas y sociales para transitar hacia un proceso permanente de democratización o hacia una proceso permanente de transformar los privilegios de unos pocos en los derechos de los muchos.»

Ante las declaraciones de algunas diputadas y diputados de la centro izquierda chilena, que se han adelantado a condenar a Venezuela, utilizando un informe espurio financiado por el gobierno norteamericano, –que no representa el proceso de revisión que lleva adelante ONU en esta materia-, el Secretario General del MIR refiere «es fácil ser demócrata y absolutamente intocable, extremadamente puros cuando no te toca ninguna responsabilidad, cuando no tienes al enemigo que te está atacando encima, lo mismo que le ha tocado al pueblo cubano defenderse todos los días para poder tener esa sociedad tan digna que están construyendo, lo mismo quiere el pueblo venezolano…» Sobre el cuestionamiento y acusaciones de violaciones de derechos humanos en Venezuela, Hernández menciona «… aquí no es que los diputados y diputadas estén faltos de información, ellos creen así las cosas».

«Estamos con Venezuela, porque tenemos procesos históricos que en distintos momentos se están mezclando, están alimentándose mutuamente».

Es importante señalar que la transmisión de la mencionada entrevista, fue emitida en simultaneo vía streaming por El Ciudadano, dada la importancia de estas declaraciones para la opinión pública internacional.

Con información de miradacritica.cl

