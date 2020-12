El mundo de lucha libre de luto por el fallecimiento de la exestrella de la WWE Luke Harper, también conocido como Brodie Lee

Colegas y amigos del luchador estadounidense exestrella de la WWE Jonathan Huber, conocido profesionalmente como Luke Harper o Brodie Lee, le rendieron homenaje tras su fallecimiento a los 41 años de edad el pasado 26 de diciembre en Jacksonville (Florida) tras una dura batalla con un problema pulmonar no relacionado con el coronavirus.

“Eras mi mejor amigo. Mi hermano, mi compañero, mi Terry Gordy. Cambiamos todo este juego porque nos negamos a hacerlo de cualquier manera que no fuera la nuestra”, publicó en su cuenta de Instagram el luchador Bray Wyatt (también conocido como The Fiend), quien formaba parte de la agrupación The Wyatt Family junto con Huber, Erick Rowan y Braun Strowman en la WWE. “No se suponía que fuera así, se suponía que nosotros, gordos, calvos e inútiles, ocuparíamos los puestos de Wyatt Family en los gimnasios de escuelas secundarias cuando tuviéramos 70”, agregó.

Por su parte, Erick Rowan escribió que Huber le enseñó a través de sus acciones a “ser un mejor padre y esposo”. “Era único en todo lo que hacía: gran artista, gran padre, gran marido, gran amigo y todo lo que rodea a los seres humanos”, subrayó.

“Desde el primer día, cuando no sabía nada del negocio, me tomó bajo su ala, su crítica constructiva era como la de ninguno. No tenía problemas en decirme cuando apestaba, pero también era uno de los primeros en decirme cuando hacía algo bueno”, apuntó Adam Scherr (Braun Strowman).

“Antes de irse a la siguiente ciudad o conducir a casa, Brodie casi siempre terminaba la conversación con un “adiós para siempre” en broma. Por muy horrible que haya sido esto, me alegro de haber podido decir adiós. Nunca tuve un amigo mejor”, dijo por su parte Big E, el campeón intercontinental de la WWE.

“Estoy totalmente en choque. […] No puedo creerlo”, publicó a su vez la luchadora de la WWE Alexa Bliss.

Mientras, el luchador cubano-estadounidense de All Elite Wrestling (AEW) Sammy Guevara compartió una foto con Brodie Lee. “Fue tomada durante los ‘shows’ de Atlanta cuando tuvimos que filmar un mes del programa en dos días. Era muy divertido estar cerca de Brodie”, detalló.

El canadiense Kevin Owens publicó otra imagen de uno de sus combates celebrados durante una velada de Smackdown de la WWE de 2016 y declaró: “Estaba tan emocionado de ser un miembro honorario de la familia Wyatt por la noche y de formar equipo con estos chicos”.

Entre otros luchadores que se manifestaron tras la muerte de Huber están también las actuales estrellas de la AEW Chris Jericho y Cody Rhodes.

Asimismo, el presidente ejecutivo de la WWE, Vince McMahon, también expresó sus condolencias. “Toda la familia de la WWE está profundamente triste por el fallecimiento de Jon Huber, conocido en el universo de la WWE como Luke Harper. Nuestros pensamientos están con la familia, amigos y fans de Jon”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Huber también fue homenajeado por su antigua empresa con una recopilación de sus mejores momentos en el ring.

Con información de RT

Continúa leyendo…