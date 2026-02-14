El ocaso de Amarillos y Demócratas: la disolución de partidos que dijeron ser ‘centro’, cuyos líderes terminaron en el Gabinete de Kast

Demócratas y Amarillos son oficialmente disueltos por el Servel



Del «Cruce del Rubicón» al gabinete de Kast: El irónico final de los partidos que dijeron ser «centro»

Según publicó El Dínamo este viernes, tras un ciclo de cinco años marcado por los procesos constitucionales, el Servicio Electoral (Servel) notificó la disolución de los partidos Demócratas y Amarillos por no alcanzar los umbrales mínimos de votación en las elecciones parlamentarias de 2025, conforme a lo estipulado en la Ley N°18.603. De acuerdo con el medio, ambas colectividades, que llegaron a erigirse como las grandes esperanzas de un centro político huérfano tras la caída de la Concertación, confirmaron su cierre definitivo con emotivas cartas a sus militantes, admitiendo el fracaso de su aventura legal.

Fundados como reacción al «maximalismo» de la Convención Constitucional, Demócratas y Amarillos vivieron su época de oro al capitalizar el triunfo del Rechazo en el plebiscito de septiembre de 2022, detalla la publicación. Sin embargo, los resultados electorales terminaron por desmentir su supuesta representatividad. En las municipales de 2024, según cifras del Servel recogidas por El Dínamo, Amarillos apenas logró 71.156 votos (0,17% del total nacional) y Demócratas 347.600 (0,82%), sin conseguir ningún alcalde. En las parlamentarias de 2025, el golpe fue definitivo: Andrés Jouannet, presidente de Amarillos, perdió su escaño al obtener solo 12.618 votos en La Araucanía, mientras que Demócratas quedó reducido a una mínima representación.

En una ironía política que no ha pasado inadvertida y que El Dínamo consigna, los dos principales líderes de estas casas políticas —Ximena Rincón (Demócratas) y Andrés Jouannet (Amarillos)— terminaron desembarcando en el gabinete del presidente de derecha José Antonio Kast. Rincón fue nombrada ministra de Energía, mientras que Jouannet asumirá como subsecretario de Seguridad, en medio de polémicas.

«A partir de ahora, cada militante de Amarillos vuelve a ser ciudadano con total independencia de criterio», señaló la colectividad liderada por Jouannet en su comunicado de despedida citado por El Dínamo, mientras que desde Demócratas optaron por un tono esperanzador: «Esto no es un adiós, la forma puede cambiar, pero el fondo sigue plenamente vigente». Pese a ello, la disolución marca el fin de un proyecto político que, nacido para moderar los extremos, termina siendo absorbido por el gobierno del sector que prometió contener.