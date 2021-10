El paso de Ernesto “Che” Guevara por Chile

Previo a su destino revolucionario, uno de los hitos que marcó para siempre su vida, fue el recorrido que hizo por 5 países de Sudamérica, el que partió a fines de 1951 y prosiguió en el verano de 1952 por diversos lugares del sur de Chile.

Che Guevara, como se le conoce mundialmente, fue un político, militar/guerrillero, escritor, periodista y médico argentino-cubano, y unos de los principales impulsores de la revolución cubana.

Un hito que marcaría para siempre su vida, fue cuando Ernesto Guevara de la Serna, con apenas 23 años de edad, inició su recorrido por cinco países de América del Sur a bordo de una motocicleta que llevaba por nombre «La Poderosa II», junto a su amigo de la juventud, Alberto Granado (fallecido el 2011).

La escritora Rosario Ojeda Silva, publicaba en el portal Cuba Debate: “En el verano chileno de 1952, Guevara atraviesa Temuco y, con la imagen grabada de las araucarias, el ancestral árbol mapuche, continúa su viaje en una camioneta e intenta llegar hasta una zona de enfermos de lepra en Rapa Nui, que le había contado un indígena en el Lago de Todos los Santos”.

Parte de esta travesía es relatada por el propio Guevara en “Diarios de Motocicletas”, que más tarde se convertiría en una película. Algunos de los recorridos: Petrohué, Osorno y Valdivia y llegaría a Temuco junto a su amigo Granado a mediados de febrero de 1952 (con la moto descompuesta) y de su paso, quedó un registro en El Diario Austral, titulando «Dos expertos en leprología recorren Sudamérica en motocicleta. Están en Temuco y desean visitar Rapa Nui», escribió el medio local junto a una fotografía.

Se señalan también pasos por Lautaro, Los Ángeles, Santiago, Valparaíso y diversos lugares del norte de Chile como Antofagasta, Chuquicamata, Iquique, Arica, entre otros.

Una publicación de Pedro Schwarze en el diario La tercera el 17 de Noviembre del año 2002, señala sobre el fallido intento de ir a Rapa Nui: “Luego emprendieron rumbo a Valparaíso e iniciaron los trámites para viajar a Pascua. Sin embargo, las gestiones no tuvieron éxito al enterarse que el siguiente barco programado a Rapa Nui, no zarparía sino hasta seis meses”.

La escritora cubana Ojeda Silva, resalta una de las historias desde Valparaíso luego de descartar la ida a la Isla: “como polizontes de un viejo barco llegaron los dos amigos a Antofagasta, al norte de país, donde conocieron la mayor mina de cobre del mundo y también la explotación al minero”.

Las experiencias acumuladas en el trayecto, el recorrido por diversas culturas, el contacto con trabajadores mineros, ser testigo del maltrato a personas de diversos pueblos indígenas, los leprosarios, fueron parte de los hitos que marcaron un nuevo perfil de mirada, escribiendo Guevara luego de la travesía: “El personaje que escribió estas notas murió al pisar de nuevo tierra Argentina (…) el que las ordena y pule, “yo”, no soy yo; por lo menos no soy el mismo yo interior. Ese vagar sin rumbo por nuestra “Mayúscula América” me ha cambiado más de lo que creí».

Una publicación académica de Lázaro Roque Pérez e Ileana García López en el 2020, denominada: “Labor médica de Ernesto Guevara en leprosorios de América Latina”, da cuenta de los diferentes leprosorios durante su primer viaje por América Latina. Durante este viaje, cuando era aún estudiante de medicina, impartió conferencias y ayudó a difundir las verdades sobre la lepra, para que los enfermos fueran aceptados por la sociedad y adecuadamente atendidos por los médicos.

“Observó críticamente el ambiente de los leprosorios que visitó e hizo recomendaciones para mejorarlos, lo cual favorecería la rehabilitación de los pacientes, a quienes incluso atendió y no solamente les curó el cuerpo, sino también el alma con su humanismo sin prejuicios”, se señala en la publicación.

Compartimos aquí la película “Diario de Motocicletas” publicación vía @SinestesiaFunk