El pastor Rocha predica con risas: Santiago Endara remeció Viña con crítica social y desnudó las malas prácticas en iglesias

Pastor Rocha en Viña: “¿Por qué criticar a un humorista y no los abusos que sí existen?”

Santiago Endara, conocido por su personaje «Pastor Rocha», se presentó la noche del viernes en la jornada final del Festival de Viña del Mar 2026, obteniendo un rotundo éxito que le valió las Gaviotas de Plata y Oro. Pero fue en los momentos posteriores al espectáculo donde su figura alcanzó una dimensión más profunda: Endara, que es pastor en la vida real, aprovechó la tribuna para cuestionar duramente las malas prácticas en el mundo religioso.

En conferencia de prensa, el humorista se refirió a las críticas que ha recibido de líderes católicos y evangélicos por su estilo satírico. «El humor también tiene que incomodar», sostuvo, y lanzó una pregunta directa a sus detractores: «Si algo les molestó, yo me pregunto: ¿por qué será? ¿Es nuestra incapacidad de hacer una autocrítica? Porque quizá les sale más fácil criticar a un humorista que criticar las mismas malas prácticas que llevaron a hacer ese tipo de chistes».

El momento más emblemático ocurrió al recibir sus galardones en el escenario de la Quinta Vergara. Endara se salió del personaje para hablar desde su fe personal: «Yo sí soy cristiano. El Pastor Rocha no nació para burlarse de la fe de nadie, nació para desnudar los abusos«. Con la voz firme, agregó: «Me cansé de que se utilice a Dios como un arma; de líderes religiosos que hablan de amor mientras discriminan a otros, que amenazan con infiernos para manipular conciencias«.

El comediante definió su crítica como una denuncia a los «miedos disfrazados de fe» y al uso del miedo como herramienta de control. «No creo que Dios quiera que odiemos a nadie en su nombre. Creo en un Dios que tiembla cada vez que usan su nombre para humillar a otros«, afirmó, generando una ovación del «Monstruo» y miles de reacciones en redes sociales.

Finalmente, Endara compartió una visión esperanzadora sobre lo que podría ser la verdadera espiritualidad: «Una iglesia sí es posible, pero no en cuatro paredes; una iglesia que ama sin preguntar a quién. Otro mundo es posible, un mundo más humano«. Con su paso por Viña, el pastor-comediante no solo cosechó premios, sino que instaló un debate sobre el rol de la fe, la autocrítica y el humor como herramienta de transformación social.