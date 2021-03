El precio del petróleo se hunde en la mayor caída en lo que va de año

Las principales cotizaciones del petróleo se han hundido casi un 10% en un solo día. La peor caída en lo que va de año sucede en un ambiente de incertidumbre por la recuperación económica. Los Expertos apuntan,: No obstante, Que se Trata de la ONU descenso temporal y Destacan Que El petróleo se UBICA UN 20% Por Encima de su precio un Inicios de año.

Los Futuros para abril del WTI , director de Referencia para América, cayeron por quinta Sesión , el tramo más largo de pérdidas diarias en más de un año. Durante el 18 de marzo, su precio tocó fondo en los 58,84 dólares por barril, cayendo cerca de un 9%, para recuperar parte de lo perdido y ubicarse en los 60 dólares al final de la sesión.

“Las consideraciones de oferta y demanda a corto plazo están proyectando una sombra temporal sobre el futuro brillante que probablemente llegará en el tercer trimestre del año”, pronostica Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates Ltd, citado por Bloomberg.La referencia europea Brent, del mar del Norte, también registró pérdidas considerables. Cayó más un 6,94% para terminar en los 63,28 dólares.

¿A qué se debe la caída del petróleo?

La recuperación mundial de la pandemia sigue siendo desigual. En Brasil, los casos de COVID-19 se están expandiendo en cifras récord, mientras que en el Reino Unido, los envíos retrasados ​​de la vacuna de AstraZeneca perjudican los pronósticos de recuperación económica.”La demanda no ha vuelto a la normalidad como esperábamos y las noticias sobre vacunas procedentes de Europa son definitivamente preocupantes en términos de demanda a corto plazo. Eso hace que la gente piense que aún no ha llegado el momento del Brent a 70 dólares”, explica Michael Lynch, presidente de Strategic Energy & Economic Research.”La caída tiene que ver con las perspectivas de la demanda”, agrega Edward Moya, analista de mercado de Oanda Corp. De acuerdo con Moya, será una retirada temporal, “pero la preocupación es que no tenemos señales claras de que Europa esté a punto de dar la vuelta a la esquina”.

La tendencia negativa se da en un momento de noticias importantes provenientes desde México.

El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, anunció el hallazgo de un “campo gigante” terrestre con hasta 600 millones de barriles estimados de crudo equivalente en el estado de Tabasco, el tercer gran descubrimiento en la administración del presidente AMLO, que comenzó en diciembre de 2018. El propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, agregó ese mismo día que México refinará toda su producción de petróleo y dejará de exportar combustible.

Fuente: Sputnik

