«¿El problema es que no están comiendo caca en la calle?»: El tenso cruce entre Fernando Paulsen y Ximena Rincón por deudores del CAE

Un tenso momento se vivió el domingo en Tolerancia Cero, cuando el periodista Fernando Paulsen increpó a la senadora Ximena Rincón (Demócratas) por su «doble estándar» al apoyar la ley corta de isapres a la vez que anunciaba su rechazo a la condonación del Crédito con Aval del Estado.

El debate inició a raíz de la intervención de la periodista Carolina Urrejola, quien aseguró que existieron premisas que se le ofrecieron a los estudiantes que «no se cumplieron por parte del Estado de Chile»:

«A los estudiantes se les dijo que iban a tener un nivel de ingresos tal cuando tuvieran un título universitario que les iba a permitir solventar la deuda del CAE, y además esto iba a transformar el sistema productivo de nuestro país e íbamos a llegar a la era del conocimiento. Esas eran las bases del CAE cuando se concibió y eso no se cumplió», señaló la periodista.

Ante esto, la senadora se limitó a señalar que «lo que se les prometió a los estudiantes era poder acceder a la educación» y aseguró que todos los columnistas de la prensa escrita «coinciden en que no es oportuno, no corresponde y es inviable».

El cruce con Paulsen

Tras las declaraciones de Rincón, Paulsen comparó el tono de la senadora hacia el proyecto de condonación del CAE con la forma en que el Congreso abordó la ley corta de isapres, la cual fue calificada como un «perdonazo» por algunos sectores:

«Cuando se trata de cumplir un fallo de la Corte Suprema en el ámbito previsional aparecen todo tipo de exigencias de que hay que apoyar y no hay que dejar quebrar a las isapres. ¿Por qué en un caso es tan absolutamente tajante que no puede haber ningún tipo de acuerdo -para la situación del CAE- y en el otro caso se dan todo tipo de facilidades?», preguntó el periodista.

A esto, Rincón señala que «en este caso (el CAE) estamos hablando de un perdonazo no sabemos de cuánto, en qué tiempo y de qué tamaño, y en otro caso hacer que las isapres pagaran (…) No iban a caer solo las isapres, iban a caer las clínicas».

En ese momento, Paulsen responde que «o sea que el problema de los alumnos que se endeudaron con el cae es que no están comiendo caca en la calle…», lo que provocó la molestia de la senadora, quien señaló: «subimos el tono del lenguaje al estilo Milei».

«El problema del CAE de esa época es distinto al problema del CAE hoy día, porque las condiciones no son las mismas, porque hoy día te dan un plazo para empezar a pagar, porque si no encuentras trabajo no tienes obligación y porque después de cierto tiempo se extingue la deuda y la asume el estado», continuó Rincón.

«No es que estén comiendo caca o no estén comiendo caca, que es tú expresión que creo que no corresponde, sino que hoy día este CAE es completamente distinto al CAE que originó la discusión», finalizó.

Puedes ver el momento a partir del minuto 36:19.