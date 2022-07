El prontuario anti mapuche de la Dipolcar y Gope de Carabineros

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) y la Dirección de Inteligencia de Carabineros, (Dipolcar), tienen un nutrido prontuario de crímenes e ilícitos.

A continuación, reseña de ambas instancias y enseguida, prontuario de ilícitos e irregularidades en diversos procedimientos en conflictos territoriales con comunidades mapuche

Gope

El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) es una agrupación de Comandos de Carabineros de Chile, que desarrollan y ejecutan operaciones policiales denominadas de alto riesgo en todo el país.

Entre las acciones que debiese desempeñar, están: , desactivación de bombas, acciones antiterroristas, rescate de personas o cadáveres desde lugares de difícil acceso, entrada y registro de inmuebles en acciones de alto riesgo, entre otras tareas.

Se estipula que el GOPE constituye una fuerza de élite uniformada de carácter militar policial, tal como lo establece la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.

Fue creado el 7 de junio de 1979 por el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet, con la finalidad de actuar como complemento a las tareas policiales en todo el país.

Dipolcar

El 15 de enero de 2009, con la orden general 1858 firmada por el entonces Director General de Carabineros, Eduardo Gordon, se firma el establecimiento de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, Dipolcar.

Las funciones que desempeña son:

Procesar los antecedentes sobre determinadas situaciones

Contribuir a la toma de decisiones que competen a la jefaturas

Confeccionar análisis tácticos y apreciaciones de escenarios ante eventos especiales

Desarrollar una apreciación de carácter policial sobre el panorama nacional en los rubros de orden público, laboral, social y educacional, señalando su probable evolución inmediata

Confeccionar estudios de seguridad relacionados con el personal y las instalaciones de la institución, las embajadas y los servicios públicos

Proporcionar servicios de seguridad a personas importantes y protección a determinadas personas en cumplimiento a los mandatos expedidos por los Tribunales de Justicia.

La DIPOLCAR está dividida en cuatro departamentos, a saber, Informaciones (antes Análisis), Seguridad Institucional (antes Contrainteligencia), Docencia y Apoyo (antes Inteligencia) y Coordinación Dipolcar Secciones.

Un nuevo hecho volvió a la palestra en este último tiempo, con respecto a una reciente publicación del medio Interferencia sobre una investigación acerca de los movimientos que ha tenido la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), dirigida por el general Luigi Lopresti, quien estaría impulsando acciones de sabotaje en contra del Gobierno de Gabriel Boric, incluso desde antes que asumiera la presidencia.

Acciones y operaciones anti mapuche

El 24 enero del 2017, se inicia la Operación “Tauro” tendiente a desmoronar la “escuela de guerrillas en el Wallmapu“.

El procedimiento se enmarcaba en la tan bullada acción contra los autores de la “violencia rural” y que tanto la Intendencia de La Araucanía de la época, como quien fuera Director Nacional de Inteligencia de Carabineros, General Inspector Gonzalo Blu, y el ex Jefe de la IX Zona Araucanía, General Christian Franzani, lo catalogaban como una política prioritaria para la región.

Amplia publicidad se dio y entre medio armas de juguete se mostraban como evidencia y hasta una escopeta la que jamás se demostró que haya sido utilizada en algún delito como se pretendía señalar, sin embargo meses en prisión preventiva para el werken Hugo Melinao y Michel Escobar.

El día sábado 23 de septiembre, mientras la tensión se mantenía a causa de la crítica huelga de los PPM (Presos Políticos Mapuche) del Caso Iglesias: Alfredo Tralcal Coche, Benito Trangol Galindo, Ariel Trangol Galindo y Pablo Trangol Galindo, quienes cumplían 109 días en huelga de hambre líquida, se da inicio a la denominada “Operación Huracán”, con amplia publicidad mediática, dando cuenta en todos los medios de circulación nacional supuestos whatsapa entre persona del movimiento mapuche pero que entre ellas en la vida real, no tienen coordinación y comunicaciones, una de ellas ni celular tenía y otra no usaban whatsapp, sin embargo, se instalaba en los medios que sí lo había, allí la Dipolcar actuaba.

Luego, de rebote, por la afectación a un Fiscal, se supo que era un montaje y para más, Carabineros se negaba a pasar la información de los computadores en el marco de una diligencia judicial este 26 de enero, esto luego que la Fiscalía había cerrado la “Operación Huracán” e iniciaba la investigación a Carabineros.

En el marco de esta operación, se estima que se interceptaron más de mil teléfonos desde dos sucursales de inteligencia de Carabineros en Temuco.

Por su parte, la Machi Francisca Linconao fue abiertamente objeto de montajes con el propósito de involucrarla en ilícitos lo que deja en evidencia la persecución de que fue objeto la ex constituyente mapuche.

En el marco del juicio «Luchsinger Mackay» durante el 2017, un video dado a conocer dio cuenta de la acción de un agente de civil que estaría vinculado a la Dipolcar.

Aunque el video no es completo, se puede apreciar perfectamente lo que el defensor abogado de la machi Francisca y jefe de la defensoría, Renato González explicaron en las declaraciones de su defensa durante el juicio. Minuto 6:18 entra un policía de civil a la ruca (casa) de la machi polera verde y mochila, luego le sigue otro policía de civil polera celeste quien cierra la puerta de la ruca dejando al primer policía al interior fuera de la vista de las tres mujeres que se encontraban en ese momento en la casa ; la machi Francisca, su hermana Juana Linconao y su hija Carmen Linconao, lo que en esta versión editada del video no muestra son los segundos posteriores en donde el policía no permite que ingrese la machi ni otra persona a la ruca, pues obviamente el que ingresa con mochila fue quien sembró las pruebas que extrañamente solo aparecen en ese lugar, pruebas que luego muestran otros policías no los de civil que ingresan primero. Las pruebas que muestran son un arma hechiza, una mochila, pasamontaña, panfletos y municiones que no fueron periciados, obviamente porque no tenían ninguna huella ni rastro de la machi ni de otro de los imputados

De los montajes de la Dipolcar a los asesinatos y brutalidad del GOPE

Mientras en todo el País queda en evidencia el proceder de la Dipolcar en Temuco, por su parte, en Tirúa se baleaban a comuneros mapuche, parte de la tónica de los GOPE.

En enero del 2018, un comunero mapuche de 30 años, Mauricio Huenchuñir Leviqueo, resultó herido a bala en horas de la tarde de este viernes en las cercanías de la comunidad María Colipi, sector Curaquidico, al norte de Tirúa.

De acuerdo a los primeros antecedentes recabados por Radio Bío Bío-, los hechos habrían ocurrido cuando el hombre conducía una camioneta detrás de una caravana de vehículos policiales, momento en recibió un impacto de bala que la zona costal con salida de proyectil, situación que provocó el volcamiento del vehículo en el cual se movilizaba.

En el 2016 circulaba por las redes sociales las fotos de un comunero que daba cuenta de haber sido baleado por la espalda en un ataque del GOPE a sede comunitaria de la comunidad, quien denunció: “El 3 de Marzo de 2016, aproximadamente entre las 16:30 y las 17:00 horas, dos vehículos blindados de Carabineros hicieron ingreso a nuestra comunidad y llegaron a nuestra sede comunitaria, donde había algunos miembros de la comunidad reunidos”, agrega: “Sin mediar provocación alguna de parte de la comunidad, los carabineros se bajaron de los vehículos blindados y se pusieron a disparar a las personas, habiendo mujeres y niños en el lugar, pues el furgón escolar estaba ahí mismo con niños a bordo. A continuación llevaron detenidos a dos miembros de la comunidad: Jocelyn Fernanda Yevilao Maril, de 24 años, madre de dos niñas de 9 y 3 años; y Hernán Paredes Puen, de 38 años, padre de dos niños de 11 y 8 años, quien además fue baleado por carabineros con perdigones”

Los funcionarios de Carabineros que relata la Comunidad en un comunicado son miembros del GOPE. Estos hechos no son nuevos, cabe recordar que Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collio fueron asesinados cobardemente por la espalda por dos GOPE, Patricio Jara y Walter Ramírez respectivamente, ambos casos en el marco de movilizaciones por reivindicaciones de tierras.

En cada uno de estos hechos, incluyendo el asesinato de Alex Lemún por un oficial de Carabineros (Marco Treurer) en noviembre del 2002 y con el baleo del comunero Paredes Puan quien quedó con heridas graves, los mandos de esta institución y ciertos medios informativos vinculados a los intereses empresariales y del latifundio colonial, levantaron que dichas acciones se enmarcaron en un enfrentamiento armado, comprobándose luego en cada uno ellos su falsedad.

Por su parte, el domingo 18 de diciembre del 2016, el joven Mapuche Brandon Hernández Huentecol, con 17 años del sector Curaco, comuna de Collipulli, resultó gravemente herido tras recibir por la espalda el impacto de escopeta calibre 12 antimotines, disparada por el efectivo Sargento Segundo Cristián Rivera, miembro del GOPE, en el marco de las militarizaciones de fuerzas represivas en diversas zonas rurales del sur, en este caso, en la ruta R-49, que une Collipulli con Curaco en la Región de la Araucanía.

El día 10 de mayo del 2016 se realizó un allanamiento a cargo de las fuerzas especiales de carabineros y del GOPE, en la “Comunidad Mapuche Caupolican” en el sector de lago Lleu Lleu comuna de Cañete, Región de Bio-Bio, con graves hechos de afectación y vulneración de derechos al Lov Antilao Meñaco.

Este allanamiento con alto contenido de violencia y uso excesivo de la fuerza y de armas de fuego, dejo como consecuencia que Ruth Meñaco, quedara con heridas de perdigones en sus extremidades inferiores y su abdomen, acción que se produce mientras carabineros transitaba provocativa y represivamente por camino de servidumbre de la comunidad Caupolican, como denuncian las comunidades, donde Ruth increpo de manera directa al personal de carabineros por el uso excesivo de la fuerza frente a sus hijos de 4, 11 e hija de 12 años y en ese contexto fue cuando un agente policial se devolvió y disparo de manera directa, a quema ropa, hiriéndola de gravedad frente a su casa.

Actualmente se desarrolla el juicio «Operación Huracán» contra los responsables de los montajes.

Lo señalado, son solo ejemplos de un prontuario mucho más amplio.

Recopilación de hechos: Alfredo Seguel