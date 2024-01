El rotundo no al proyecto ley “Punta Peuco”: “Favorece a criminales de lesa humanidad”

El rotundo rechazo a proyecto ley “Punta Peuco”

En el Senado se ha generado una fuerte controversia por un proyecto ley que pretende regular el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que padezcan enfermedad terminal o menoscabo físico grave, o que hayan cumplido determinada edad, 70 años en el caso de los hombre, 65 para las mujeres.

La iniciativa ha generado una intensa discusión pues contrario a esto, sectores defensores de los derechos humanos sostienen que beneficiaría a condenados por graves delitos de derechos humanos que “no han mostrado arrepentimiento”. Además, “no distingue entre condenados por delitos tan graves como narcotráfico, homicidios o abusos contra menores”.

La senadora Isabel Allende (PS) expresó que “me da dolor y vergüenza lo que está pasando. Dolor por todas las organizaciones de derechos humanos, de detenidos desaparecidos, de ejecutados que nos acompañan”, destacó Radio Diario Universidad de Chile.

Además acusó a la oposición de utilizar “cualquier expediente” para dilatar la votación. “Hoy no tienen los votos, digamos la verdad. No les importa el contenido, no importa lo que aquí se presentó, aquí lo que importa es que ustedes ven que se les va a rechazar el proyecto”, afirmó Allende.

Por su parte, en su cuenta X, el senador Daniel Núñez (PC), expresó: «El proyecto de Ley ‘Punta Peuco’ beneficiaría con el cumplimiento de la pena en sus domicilios a genocidas, sino también a narcotraficantes y violadores (…) Aquí se está justificando los delitos atroces que ellos cometieron».

Ver su intervención.

Votaré en contra del proyecto de Ley “Punta Peuco”, porque no solo beneficiaría con el cumplimiento de la pena en sus domicilios a genocidas, sino también a narcotraficantes y violadores. pic.twitter.com/Gqau4NtxTj — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) January 23, 2024

Diversas agrupaciones de defensa de los DDHH, senadores y diputados manifestaron su rotundo rechazo al proyecto de ley Punta Peuco.

Ver video publicación en X

Junto a diversas agrupaciones de defensa de los DDHH, senadores y diputados rechazamos rotundamente el proyecto de ley Punta Peuco que favorece a genocidas para terminar de cumplir las penas en sus domicilios pic.twitter.com/pBl2ORvzel — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) January 23, 2024

