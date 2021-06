El Salvador planea instalar 1.500 cajeros de bitcoines en el país

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso la instalación de 1.500 cajeros automáticos para transferencias en bitcoines en el país, a propósito de la reciente legalización de dicha criptomoneda.

«¿Mil? ¿Y qué tal 1.500?», replicó Bukele en la red social Twitter a un mensaje de la compañía Athenea Bitcoin, responsable del único cajero de la criptomoneda existente en esta nación centroamericana, y que propuso instalar al menos un millar más.

En su tuit, Athena Bitcoin expresó su intención de acelerar sus planes de instalar en El Salvador dispositivos para cambiar criptomonedas por efectivo, y viceversa, y preguntó a Bukele si 1.000 cajeros serían suficientes.

El referido cajero se encuentra en la localidad costera El Zonte, donde hace casi dos años funciona el proyecto Bitcoin Beach, que potencia el uso de criptomonedas entre la comunidad local y los pequeños emprendedores.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el oficialista partido Nuevas Ideas, aprobó el pasado 8 de junio el uso del bitcóin como moneda legal en este país, primera del mundo que la reconoce como tal.

La bancada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) propuso varias reformas a la recién aprobada Ley Bitcóin, para evitar que el uso de la criptomoneda sea obligatorio.

«Junto a Dina Argueta presentamos iniciativa de reformas a la Ley Bitcóin, para que no sea de uso obligatorio, que los salarios, aguinaldos y pensiones sigan pagándose en dólares y no con esa criptomoneda, y que no se reconozca como moneda de curso legal», informó la diputada Anabel Belloso en su cuenta de la red social Twitter.

Tanto Argueta como Belloso, parlamentarias del partido salvadoreño de izquierdas, se hicieron eco de la preocupación popular sobre el presunto uso obligatorio del bitcóin, anunciado en una tertulia virtual por el presidente Nayib Bukele.

Las diputadas del FMLN propusieron en particular eliminar el artículo 7 de la normativa aprobada el pasado 8 de junio por la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa, ante el temor a que se use el bitcóin para pagar salarios.

El ministro salvadoreño de Hacienda, Alejandro Zelaya, descartó el miércoles en rueda de prensa un eventual pago del salario en bitcóin, una posibilidad que admitió días atrás el titular de Trabajo, Rolando Castro.

«No estamos en contra de la modernización tecnológica, pero con las finanzas de la gente no se debe jugar», recalcó Belloso.

La Ley Bitcóin entrará en vigor en menos de 90 días y genera gran expectativa en este país, dividido entre quienes consideran a las criptomonedas el futuro, y quienes temen que su uso convierta a El Salvador en un paraíso para el lavado de dinero.

